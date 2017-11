Le Nordik Blades passe au deuxième rang du classement

Asbestos — Partie importante vendredi soir passé alors que le Nordik Blades recevait le Gentilly Ford de St-Pierre-Les-Becquets qui occupait la 2e position au classement de la ligue.

Anthony Compagna ouvre la marque en tout début de première période. Le Gentilly marquera un peu plus tard pour égaler la marque. Le reste de la partie sera l’affaire des locaux qui inscriront 2 buts en 2e période et un autre but en 3e période. Le Nordik Blades remporte la partie par la marque de 4 à 1 et s’empare du fait même de la 2e position.

Une belle victoire pour les hommes de Terry Arguin avec 56 lancers pour Asbestos contre 36 pour les adversaires.

Les 3 étoiles de la rencontre :

1er Tommy Lafontaine 2e Antony Compagna 3e Yanick Grenier

On vous invite au prochain match local, le dernier avant la pause des fêtes, samedi 9 décembre à 19h30!