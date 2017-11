Le Desjardins-Wild de Windsor méritait mieux

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor méritait un meilleur sort face aux Sportifs de Joliette samedi soir dernier au Centre J.-A.-Lemay. Les Windsorois ont comblé des déficits de 3-0 et 6-4 pour s’incliner 7-6 en prolongation devant près de 400 amateurs.

Jean-Philippe Caron s’est échappé seul devant Maxime Blanchard qu’il a déjoué dès la 40e seconde de la période supplémentaire en inscrivant son deuxième but de la saison. Il s’agissait de son deuxième but du match et de la saison.

Alexandre Durette et Patrick Groleau ont marqué deux buts chacun dans la défaite. Ils ont respectivement 12 et 4 buts depuis le début de la saison en plus d’avoir terminé la rencontre avec 5 et 4 points. Guillaume Archambault (1er) et Cody Linteau (6e) ont marqué les autres buts du Desjardins-Wild.

Joshua Desmarais (1er), Julien Lepage (1er), Samuel Benoit (1er), Jordan Éthier (5e) et Nicolas Pelletier (3e) ont inscrit les autres buts de la formation lanaudoise.

Les gardiens Kevin Ladouceur et Maxime Blanchard ont reçu 36 lancers contre 34 vers Nick Majeau. Blanchard a pris la place de Ladouceur après le troisième but des Sportifs en première période.

Six bagarres ont eu lieu pendant la rencontre, dont une mêlée générale en deuxième période. Pier-Luc Pinard, du Desjardins — Wild, a été désigné le premier joueur à quitter le banc.

400 $ de dons et des peluches

Par ailleurs, les partisans du Desjardins-Wild ont fait preuve de générosité avec des dons totalisant 400 dollars pour les causes du Movember et de la nouvelle Fondation Justin-Lefebvre. D’ailleurs, les frères Patrick et Benoit Lefebvre ont effectué la mise au jeu officielle en compagnie du joueur Movember du Desjardins-Wild, Alexandre Therrien.

Prochains matchs

La formation windsoroise sera sur la route vendredi et samedi contre le Bellemare à Louiseville et les Sportifs à Joliette. Les deux rencontres débuteront à 20h30.

Le prochain match local aura lieu le vendredi 1er décembre contre le Mécanarc de Donnacona, à 20h30. Les spectateurs sont invités à apporter des toutous pour les lancer sur la glace au premier but du Desjardins-Wild. Ces peluches seront remises à des organismes de la région de Windsor pour remettre aux enfants de familles défavorisées.