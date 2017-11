Les Rouge et Blanc gagnants

Windsor (RC) – Profusion/Plomberie C. Auger et Promutuel/Construitech ont respectivement signé des gains de 9 à 4 et de 8 à 3 contre le GMCA et le Bar Val-Joli dimanche soir dernier.

Lors de la première joute, Charles Thibodeau a ouvert le pointage sur des passes de Mathieu Arsenault (1b-1a) et de Guillaume Grenache pour le Bar Val-Joli à 1:44. Cependant, Profusion/Plomberie Auger a répliqué à trois reprises suite aux buts de Mick Couture (1-1), Max Lemieux (1-2) et Thomas Fredette (2-1). Les trois ont aussi partagé des assistances avec Jo Deslaurier à deux occasions.

En deuxième période, le Rouge a poursuivi son avance avec les deux points de Sébastien Dubois (4-0) sur des aides de Patrick Mailhot (0-2), Max Drapeau et Tyler Jones (0-2). Le Vert a reculé de nouveau avec seulement les buts de Philippe Bergeron (1-1) et Mathieu Viens avec les aides de J.F. Dutilly (0-2) et Vincent Clément.

L’écart a augmenté au dernier tiers avec le seul but d’Arsenault sur une passe de Stéphane Morel. Deux autres buts de Dubois et ceux d’Antoine Nadeau et Fredette ont donné à Profusion/Plomberie un gain de 9-4. Richard Logan et Ralph Bernard gardaient respectivement les filets des Vert et Rouge. Avec ses quatre buts, Sébastien Dubois a été le Joueur du Bar La Game.

Deuxième partie

Promutuel/Construitech a dès lors scellé l’issue de la partie durant la première période sans aucune réplique de l’adversaire. Le gardien du GMCA, Vincent Houde, s’est tapé 6 buts en ligne sur des tirs de Steve Nadeau, Pierre Dumas (3-1), Sam Corriveau (deux fois/2-2) et Dominic Fredette (deux fois/2-1). Le Blanc en a ajouté un autre au second tiers sur la palette de Dumas à 5:58. Complètement en déroute, le GMCA s’est déterré à 12:08 suite à l’effort de Ben Bissonnette (1-1) et de ses deux comparses, Mick Doyon-Jolin (0-2) et David Massé (1-1)

Le Bleu a tout même additionné deux autres buts durant le dernier entracte avec les buts de Massé et Gaby Morneau qui ont déjoué le cerbère Marc Bissonnette. Finalement, Pierre Dumas a terminé le match à 10:40 pour être mérité l’honneur du Bar La Game.