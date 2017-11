Saint-Denis – Depuis la session d’automne qui a débuté le 11 septembre, les amateurs de volleyball âgés de 18 ans et plus ont l’occasion de jouer sur une base hebdomadaire, à raison de 14 semaines au gymnase de l’école du Jardin-des-Lacs qui se termineront le 11 décembre prochain. Des adeptes de ce sport sont réunis sur cette photo qui regroupe à la première rangée Robert, Solange, Caroline, Yves et Jeff. À l’arrière: Nathalie, Natacha, Jean-François, Étienne, Bernard et Gilles.