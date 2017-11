Une grosse victoire du Wild de Windsor contre les meneurs

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor a remporté une importante victoire de 4-3 samedi soir dernier contre le Formule Fitness de Bécancour devant près de 500 amateurs au Centre J.-A.-Lemay. Il était important que la formation dirigée par Simon Robidas connaisse un bon match suite auparavant à la performance du vendredi 3 novembre soir à Saint-Cyrille, là où l’équipe s’est inclinée 6-1.

Jonathan Dick a marqué ses deux premiers buts de la saison, dont celui qui s’est avéré le but gagnant à 14:19 en troisième période lors d’un avantage numérique. Cody Linteau (5e) et Alexandre Therrien (2e) ont inscrit les autres filets des Windsorois.

La réplique des visiteurs est venue de Charles Poulin (6e), Félix Desjardins (5e) et Nicolas Carrier (2e). Les buts de Desjardins et Carrier ont été inscrits dans les dernières minutes du match et même dans les dernières secondes pour ce qui est du but de Carrier. Il ne restait que 16 secondes et son équipe bénéficiait d’un avantage numérique lorsqu’il a inscrit ce but.

Kevin Ladouceur a été brillant dans la victoire des siens en faisant face à 52 lancers contre 33 pour le gardien Charles-Étienne Martin. Quatre bagarres ont eu lieu dans la rencontre.

Après le match, l’entraîneur Simon Robidas et l’attaquant Jonathan Dick soulignaient l’importance de se relever suite à la défaite de vendredi soir. «Il fallait revenir fort suite au match à Saint-Cyrille. Kevin Ladouceur a été brillant dans le match et tout le monde a fait l’effort de plus. Oui, nous avons accordé beaucoup de tirs, mais notre gardien pouvait bien les voir en majorité. Il faut bâtir en vue de nos prochains matchs», d’expliquer l’entraîneur. Les commentaires de ces deux membres du Desjardins-Wild seront disponibles sur nos pages Facebook.

Le Desjardins-Wild sera sur la route lors du prochain week-end. Le vendredi 10 novembre, c’est une visite à Bécancour qui est au programme, à 20h30, tandis que les Maroons de Waterloo accueilleront la formation windsoroise le samedi 11 novembre, dès 19h30. Les partisans sont invités à venir encourager le Wild sur la route lors de ces deux matchs.