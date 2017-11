Victoire écrasante du Nordik Blades

Asbestos – Le 27 octobre dernier, le Nordik Blades recevait le Familiprix de St-Léonard à l’aréna Connie Dion d’Asbestos.

L’équipe des visiteurs a commencé la partie marquant un but dès la première minute de jeu. Mais l’équipe locale s’est rapidement reprise et elle a ouvert la machine. Le Nordik Blades a ainsi pu remporter la partie, devant une foule partisane d’environ 150 personnes, par la marque de 10 à 1. Samuel Fredette a été la vedette de la rencontre avec 3 buts et une mention d’aide. Pour sa part, Hugo Roy a marqué à deux reprises et a obtenu une aide.

Le Nordik Blades jouera son prochain match le vendredi 3 novembre à Daveluyville. Par la suite, l’équipe affrontera les Cougars de Warwick le vendredi 10 novembre à 20h30. Ce n’est que le 11 novembre que l’équipe sera de retour devant ses partisans. Dès 19h30, elle rencontrera le Gentilly Ford de St-Pierre-Les-Becquets.