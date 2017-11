GMCA renoue avec la victoire et le Bar Val-Joli s’éclate

Windsor (RC) – Lors du premier match qui se tenait au Centre Lemay dimanche soir dernier, le Bleu du GMCA s’est mis en marche durant la deuxième période avec l’unique but de Matthieu Corriveau sur des aides de Anthony Champagne et Sébastien Morneau (1b-1a). Auparavant, aucune lumière au tableau ne s’est allumée au premier tiers. Ce n’est qu’à 2:43 que Promutuel/Construitech a signé son premier et dernier point provenant de Sam Corriveau. GMCA a ensuite embrayé à 12:46 avec le but de Mick Doyon-Jolin (Dany Larochelle et Luc Rivard) et deux minutes plus tard, Morneau déjouait le gardien Marc Bissonnette pour un gain de 3 à 1. Vincent Houde a été désigné Joueur du Bar La Game.

Deuxième partie

Plusieurs rondelles ont touché les cordages, particulièrement pour le cerbère Richard Logan. La première période a été égale avec un but de chaque côté. Max Drapeau (1-1) a amorcé le match à 1:48 sur une passe de Max Lemieux (1-1) au profit du Profusion/Plomberie C. Auger. Le Bar Val-Joli a répliqué à 10:02 avec le but de Steve Gagnon (4-0) sur une passe d’Olivier Nadeau. Suite à cette égalité, le Bar a généré trois autres buts sans réplique au second tiers. Gaby Morneau (2-1) à deux reprises et Mathieu Arsenault (2-1) ont pris les devants avec les participations de Vincent Clément (0-3) et Martin Dion.

Dès lors, le Rouge n’a pu rattraper le Vert avec seulement les deux points de Sébastien Dubois et Max Lemieux sur des participations de Karl Parent, Mick Couture et Drapeau. Récipiendaire du Joueur du Bar La Game, Gagnon a mis la table avec ses trois autres buts et ceux de Arsenault et Thomas Fredette pour un gain de 9 à 3. Éric Roy était devant son filet et les aides de la troisième période venaient de Clément, Guillaume Grenache (0-2), Stéphane Morel, Arsenault et Morneau.