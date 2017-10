Le Wild de Windsor s’incline au Cap-de-la-Madeleine

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor a connu une fin de match difficile et s’est incliné 6-2 contre le Climatisation Cloutier au Cap-de-la-Madeleine vendredi soir dernier.

La marque était de 3-2 pour les locaux en troisième période et ils ont explosé pour trois buts. Vincent Longpré (3e), Maxim Dufour (6e, 2e du match) et Louis-Michel Lafrenière (3e) ont permis au Climatisation Cloutier de ne jamais regarder derrière pour le reste du match. Dufour avait marqué son cinquième but de la saison à mi-chemin en première période et Alexandre Durette nivelait la marque avec son quatrième but de la saison à 12:44 alors que les Windsorois étaient en désavantage numérique.

Durette a permis un des seuls moments de réjouissances du Desjardins-Wild en seconde période avec son deuxième but du match et cinquième de la saison à la 32e seconde de jeu en deuxième période. Alexandre Carvelo-Mentink (4e) et Anthony Verret (2e) ont répliqué et redonné les devants aux locaux.

Les amateurs de jeu rude ont été servis avec quatre combats dans la rencontre. André Thibault a affronté Pier-Luc Bourassa à deux reprises; Sandro Sbrocca et Maxime Sanon ont croisé le fer tout comme Raphaël Fournier et Nicola Lévesque.

Le prochain match local du Desjardins-Wild aura lieu le vendredi 27 octobre à 20h30 alors que le BigFoot-Familiprix de Saint-Léonard-d’Aston sera le visiteur au Centre J.-A.-Lemay. Le BigFoot s’est incliné 5-4 en supplémentaire contre la surprenant formation du Formule Fitness de Bécancour vendredi soir.

Les billets pour le match contre le BigFoot seront vendus à la porte le soir même et nous vous conseillons d’arriver tôt pour éviter les files d’attente. Et n’oubliez pas que le hockey du Desjardins - Wild offre un niveau de jeu élevé, intense et spectaculaire... pour seulement 8 $ !

En bref

• L’organisation du Desjardins-Wild invite les parents et les enfants à participer à une activité très amusante les 18 et 19 novembre au Complexe sportif Thibault GM de Sherbrooke au profit de la nouvelle fondation Justin-Lefebvre. Cette fondation nous tient à cœur au sein de notre équipe et nous espérons que les gens répondront en grand nombre lors des activités de la fondation. Obtenez tous les détails sur les coûts et les modalités d’inscription sur la page Facebook de la Fondation Justin-Lefebvre.

• Le Desjardins-Wild informe ses partisans que la loge intérieure est réservée pour tous les matchs de la saison régulière. Informez-vous tout de suite pour les séries en contactant Benoit Lefebvre au 819 678-1833.

• Surveillez la page Facebook de l’équipe car plusieurs petites promotions seront présentées en tout temps afin de gâter nos partisans.

• Pour votre information, un bar est ouvert entre les périodes près de l’entrée principale du Centre J.-A.-Lemay en plus du bar habituel dans le fond de la patinoire.

• Voyez les photos de Karine Lamadeleine et les montages de Mats Cabana après chaque match local sur la page Facebook de l’équipe. Un gros merci à ces deux personnes de s’impliquer avec nous!