Une deuxième victoire pour le Nordik Blades

Asbestos (SM) – Vendredi dernier, l’équipe locale affrontait le JB de Daveluyville, encore invaincu cette année.

C’est devant une foule d’environ 140 personnes que le Nordik Blades est parti en force en inscrivant 5 buts contre 2 pour le JB en première période. Après 2 périodes, le pointage était de 6 à 3. Le JB est revenu en force en troisième pour enfiler 2 buts et réduire l’écart à 1 but. Jean-François Rivard a inscrit son 2e but de la rencontre pour permettre à son équipe de remporter la partie par la marque de 7 à 5. La prochaine partie locale du Nordik Blades sera le samedi 28 octobre à l’aréna Connie Dion dès 19h30 alors qu’il affrontera le Familiprix de St-Léonard.