Une défaite pour GMCA et un match nul entre le Vert et le Blanc

Windsor (RC) – Le Rouge de Profusion/Plomberie et le Bleu du GMCA se sont livrés une bonne lutte et c’est finalement le Rouge qui a remporté la bataille 7 à 6 en prolongation lors du premier match dimanche dernier. La deuxième partie a également été corsée au point d’annuler le compte entre le Vert du Bar Val-Joli et le Blanc du Promutuel-Construitech par la marque de 5 à 5.

GMCA a pris les devants en première période avec les buts de Ben Bissonnette (2b-1a) à 0:54 et Mike Morneau (2-0) sur des aides respectives de Max Boucher (0-2) et Matthieu Corriveau (1-4) tandis que Max Drapeau (2-0) marquait le seul but du Profusion/Plomberie sur des aides de Mick Couture (0-2) et Antoine Nadeau (1-4). Le Rouge a cependant pris l’avance au second tiers avec les deux buts de Hugo Fournier (3-1) face au gardien Vincent Houde, dont l’un avec les passes de Nadeau et Sébastien Dubois pendant que le Bleu écoulait les minutes.

À la troisième période, Profusion/Plomberie Auger en a ajouté deux autres aux dépens de l’adversaire à 4:03 et 4:35 avec ceux de Fournier (Karl Parent et Nadeau) et Fournier. C’est durant la 5e minute de jeu que GMCA s’est réveillé avec le deuxième but de Morneau (Boucher et Corriveau) en direction du gardien Richard Logan. Le Bleu a fait des progrès sur le but de Bissonnette à 6:32 (Corriveau), celui de Mike Boersen (Morneau et Corriveau) à 9:14 et Corriveau (Bissonnette) à 9:22. Parent a cependant permis au Rouge d’égaliser la marque à 9:35 avec les aides de Nadeau et Couture. C’est finalement Max Drapeau qui a donné la victoire à Profusion/Plomberie C.Auger par la marque de 7 à 6. C’est Drapeau qui a été désigné Joueur Bar La Game.

Une deuxième partie mouvementée

Les arbitres n’ont pas chômé lors de la joute entre le Bar Val-Joli et la Promutuel/Construitech. Le Blanc a pris l’avance sans tarder (2:27) avec le but de Sam Corriveau sur des aides de Thomas Fredette (0-2) et Dominic, suivi d’un second provenant de Jason Bachand avec l’appui d’Alex Rousseau (1-1) à 7:11 face à Éric Roy. Seul Mathieu Viens (2-0) a marqué pour le Vert sur des passes de Jay Champagne (1-2) et Jean-François Dutilly (2-2). Au deuxième engagement, les deux formations se sont partagé un but chacune, celui de Champagne (Martin Dion) pour le Bar Val-Joli et celui Dominic Fredette (S. Fredette) pour Promutuel/Construitech.

À l’étape du dernier tiers, Dutilly a déjoué le cerbère Marc Bissonnette (Anthony Champagne et Vincent Clément) à 1:53 et un second de Viens (Dutilly et J. Champagne) à 3:32. Dix minutes plus tard, le Blanc ajoutait deux points consécutifs, ceux de Sébastien Letarte à 3:42 et Alex Rousseau à 10:17. C’est finalement Jay Champagne qui a égalé la partie avec un score final de 5 à 5.

Ce match nul explique les nombreuses pénalités. Cinq ont été décernées au Promutuel/Construitech, dont la dernière à 9:30 de la troisième période. Il en a été autrement pour le Bar Val-Joli qui a reçu 12 pénalités, dont 8 au dernier tiers parmi lesquelles l’arbitre a signalé 6 pénalités décernées à 9:03 chacune.

C’est Jay Champagne qui a été désigné Joueur Bar La Game