Aménagement d’un nouveau terrain de soccer à Valcourt

Valcourt – C’est le 16 octobre dernier que la Ville de Valcourt donnait le coup d’envoi aux travaux d’aménagement d’un nouveau terrain de soccer à 11 joueurs. Les travaux réalisés par Construction Groupe Prévost inc devraient être complétés au cours de l’été 2018. Représentant un investissement de plus de 430 000 $, le projet permettra d’améliorer la pratique sportive de façon significative et d’attirer de nombreuses compétitions sportives.

Pour Stéphane Brochu, président de l’Association du soccer mineur de Valcourt, la concrétisation de ce projet était essentielle pour le développement du soccer dans la région : « Depuis les cinq dernières années, l’engouement pour le soccer est grandissant au Québec et notre région ne fait pas exception. Pour répondre à la demande et pour permettre aux jeunes de se développer dans des conditions optimales et conformes aux exigences des fédérations sportives, l’aménagement d’un nouveau terrain devenait indispensable. »

Du côté de la Ville de Valcourt, le maire Renald Chênevert se dit très fier que sa municipalité soit partie prenante du projet : « Ce projet s’inscrit parfaitement dans la politique familiale de Valcourt et permettra de favoriser la pratique de l’activité physique et l’adoption de saines habitudes de vie. » Mentionnons que la Ville de Valcourt demeure promotrice du projet et assure le suivi des travaux en cours.

L’emplacement choisi pour le nouveau terrain de soccer est situé près de l’école primaire La Chanterelle. Pour la réalisation du projet, la Commission scolaire des Sommets a accepté de prêter une partie du terrain nécessaire. La Fondation J. Armand Bombardier et Bombardier Produits Récréatifs ont fait le don de d’autres parties du terrain à la Ville de Valcourt.

En plus d’avoir bénéficié d’une subvention du Gouvernement du Québec de près de 200 000 $, le projet a été rendu possible grâce à la contribution financière de nombreux partenaires dont la Ville de Valcourt, BRP, la Caisse populaire du Val-Saint-François, la Commission scolaire des Sommets, la MRC du Val-Saint-François et Verbom.