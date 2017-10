Ladouceur brille dans le premier gain du Wild

Windsor – Le gardien de but Kevin Ladouceur a été spectaculaire dans un gain de 3-2 du Desjardins-Wild de Windsor contre les Maroons à Waterloo samedi soir dernier. Il a fait face à 47 lancers, dont 20 en deuxième période contre des Maroons très menaçants. «Les retours ont été bien gérés par notre défensive, ça m’a aidé dans mon travail. Les gars m’ont dégagé le devant du filet pour que je puisse voir les lancers», de déclarer la première étoile de la rencontre.

Les Windsorois ont pris les devants2-0 dès la période initiale avec les buts de Cody Linteau (2e) et Alexandre Durette (3e). Ajoutons les deux combats entre Pier-Luc Pinard et David Godbout qui ont été envoyés aux douches assez tôt dans le match. Après une deuxième période sans but, Jonathan Bouchard a réduit l’écart à un seul but avec son troisième but de la saison à 7:09. Un peu plus de cinq minutes plus tard, Alexandre Carignan (1er) a inscrit le but gagnant.

Charles Power a complété le pointage avec environ 90 secondes à faire à la rencontre avec son quatrième but de la saison. Les joueurs du Desjardins-Wild ont dirigé 17 lancers seulement vers le gardien Paul Bourbeau jr des Maroons.

Après la rencontre, ce sont des joueurs et entraîneurs très heureux de la tournure des événements qui ont retraité vers leur vestiaire. «Nous sommes très heureux d’avoir remporté cette première victoire. On l’attendait, d’expliquer l’entraîneur adjoint et directeur général, Samuel Meunier. Nous avons joué deux gros matchs où nous pouvons être fiers de nos performances. Et Kevin Ladouceur a été incroyable! On a commencé à appliquer les petits détails qui font la différence.»

Le Wild sera sur la route vendredi 20 octobre, à 20h30, contre le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine à l’aréna Jean-Guy-Talbot. Il sera ensuite à domicile le vendredi27 pour recevoir le Big Foot-Familiprix de Saint-Léonard-d’Aston dès 20h30.

En bref

Le Wild a transigé en date du 10 octobre avec le Condor de Saint-Cyrille lors du congé de l’Action de Grâces. La formation windsoroise a acquis les services du joueur de centre de 23 ans, Maxime Sénéchal, en retour du choix de cinquième ronde au prochain repêchage. Ce jeune attaquant a disputé 16 matchs la saison dernière avec le Condor et amassé 12 points. Il a évolué pour les formations de Saint-Jérôme, Lachine et Terrebonne dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec et une saison en France à Villard-de-Lans.

Le Desjardins-Wild informe ses partisans que la loge intérieure est réservée pour tous les matchs de la saison régulière. Informez-vous tout de suite pour les séries en contactant Benoit Lefebvre au 819-678-1833.

Un bar est ouvert entre les périodes près de l’entrée principale du Centre J.-A.-Lemay en plus du bar habituel situé à l’une des extrémités de la patinoire.