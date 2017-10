Une autre victoire pour le GMCA

Windsor (RC) – Promutuel/Construitech a signé un gain de 6 à 5 face à Profusion/Plomberie C. Auger dimanche dernier, suivi d’une autre victoire pour GMCA, cette fois contre le Bar Val-Joli au compte de 7 à 5.

Lors de la première partie, le Rouge de Profusion/Plomberie Auger a débuté rapidement avec le but de Max Drapeau (1b-1a) sur des aides de Hugo Fournier et Vincent Laprade à 1h25 face au gardien Marc Bissonnette. Cependant, le Blanc du Promutuel-Construitech s’est mis en marche une minute plus tard pour quatre buts en ligne provenant deux fois de Jason Bachand (3-2) supporté de Pierre Dumas (0-2), Sam Corriveau (0-2) et Anthony Raymond, suivi de Kenny Lyster (Bachand) et Steve Nadeau avec la participation de Alex Rousseau et Bachand, déjouant ainsi le portier Richard Logan.

De retour sur la glace pour le deuxième tiers, le Blanc a soudainement été muet, permettant au Rouge d’égaliser avec les deux buts de Mick Couture (2-1) et celui de Karl Parent. Max Lemieux (0-2), Tyler Jones et Drapeau ont participé à cette remontée. Au dernier engagement, Promutuel/Construitech a cette fois pris l’avance à 1h50 avec le troisième de Bachand sur une passe de Sébastien Letarte. Profusion/Plomberie C. Auger a égalé à 6:35 avec le point de Sébastien Dubois (Lemieux, Couture), mais à moins d’une minute, Dominic Fredette allait boucler l’issue de la rencontre au profit de Promutuel/Construitech au compte de 6-5.

Six punitions ont été décernées aux vainqueurs versus les deux aux perdants. Jason Bachand a été le Joueur du Bar La Game.

Deuxième partie

Comme d’autres collègues, Matthieu Corriveau (3-2) a aussi été dominant pour le GMCA, amorçant le second match sur les aides de Ben Corriveau (1-3) et Ben Bissonnette (3-1), suivi du premier but de Bissonnette épaulé par Mike Boersen (0-2) et Corriveau. Après 15 secondes du second engagement, le Bleu a grignoté un troisième but au gardien du Bar Val-Joli, Éric Roy, signé par Bissonnette (Corriveau, Corriveau). Presque aussitôt, Guillaume Grenache (2-1) a dégelé le Vert avec l’aide de Mathieu Arsenault, sauf que le Bleu a renchéri avec les deuxième et troisième buts de Corriveau à 2:11 et 8:47 sur des aides respectives de Corriveau et Boersen. Il a fallu attendre la douzième minute de jeu pour que Stéphane Morel à 12:10 et Grenache à 13:27 (J.F. Dutilly, Arsenault) puissent déjouer le cerbère des Bleus, Vincent Houde.

Le dernier tiers a été égal pour chacune des équipes, sauf que le Bar Val-Joli n’a pu niveler l’écart de deux buts malgré les efforts de Steve Nadeau à 10:34 (Grenache) et Arsenault à 12: 55 (Dutilly). Profitant de la période initiale, le GMCA a obtenu un autre gain avec les buts Bissonnette (5:57) et Corriveau (14:59) au terme de la dernière période. Matthieu Corriveau a été le Joueur Bar La Game.