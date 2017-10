Le Desjardins-Wild de Windsor incapable de garder l'avance

Windsor – Le Desjardins-Wild a subi un revers de 9-8 face à Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine devant près de 650 amateurs au Centre J.-A.-Lemay le vendredi soir dernier.

Jérôme Anctil (1er), Carl Lefebvre (1er), Cody Linteau (1er) et Samuel Collard avec ses deux premiers buts de la saison avaient procuré une avance de 5-0 aux locaux en première période. Les buts de Lefebvre et Linteau ont été inscrits à 10 secondes d'intervalle. Maxim Dufour (2e) et Nicola Lévesque (1er) ont répliqué en l'espace de 30 secondes vers la fin de la période.

Alexandre Carvhelo-Mentik a marqué ses deux premiers buts de la saison pour les visiteurs et Maxime Dufour (3e) inscrivait son deuxième but du match tandis que Samuel Collard (3e) complétait son tour du chapeau. Christophe Jutras a marqué son premier but de la saison pour le Wild. La marque était de 7-5 pour les locaux après 40 minutes.

Anthony Verret (1er), Maxim Dufour (4e), Olivier Tardif (2e) et Vincent Longpré (2e) ont complété le pointage pour la troupe dirigée exceptionnellement par André Gendron. Alexandre Therrien a inscrit le huitième but pour les protégés de l'entraîneur Simon Robidas, qui n'entendait pas à rire après le match. « À 5-0, nos gars ont manqué de maturité. Ils se sont mis à jouer du hockey comme on le joue dans une ligue d'été. (...) Les gars ont tous évolué dans de gros calibres de jeu, mais ce soir ils ont fait comme au niveau pee-wee CC, a-t-il expliqué d'un ton calme malgré sa grande déception.

L’entraineur ajoute qu’il faut demeurer positif. « On parle aux gars et on leur rappelle les erreurs qui ont eu lieu en plus de les aider à les corriger. (...) S'il y a des joueurs qui ne veulent pas jouer la game qu'on leur demande de jouer, nous allons jouer avec les gars qui veulent suivre la game, dit-il en conclusion.

Le prochain rendez-vous local du Wild aura lieu le vendredi 13 octobre, à 20 h 30 alors que les Loups de La Tuque seront les visiteurs.

En bref

• Les visiteurs ont dirigé 48 lancers vers Kevin Ladouceur tandis que Guillaume Nadeau et Sean Kelly recevaient 42 tirs.

• Le Desjardins - Wild informe ses partisans que la loge intérieure est réservée pour tous les matchs de la saison régulière. Il restait quatre dates plus tôt cette semaine et elles ont été réservées très rapidement. Informez-vous tout de suite pour les séries en contactant Benoit Lefebvre au 819-678-1833.

• Surveillez les pages Facebook de l'équipe car plusieurs petites promotions seront présentées en tout temps afin de gâter nos partisans.

• Voyez les photos de Karine Lamadeleine après chaque match local sur la page Facebook de l'équipe. Un gros merci à cette excellente photographe de son implication avec nous qui est grandement appréciée.

• Nous souhaitons la bienvenue à Mats Cabana qui agira comme cinéaste officiel de l'équipe. Vous pourrez voir ses montages sur nos pages Facebook. De plus, en compagnie de l'auteur de ces lignes, vous aurez aux entrevues après les matchs de l'équipe.

• En terminant, nous vous avons parlé d'un lancement spécial lors du match du vendredi 13 octobre. Ce lancement est remis à novembre. Il s'agit d'un très beau projet familial dont nous avons hâte de vous dévoiler les grandes lignes.