Des gains pour le Bar Val-Joli et GMCA

Windsor (RC) – L’Action de Grâce a été bénéfique pour le Bar Val-Joli qui a enfin récolté un gain de 6 à 3 face à Profusion/Plomberie C. Auger. L’autre rencontre du dimanche 8 octobre a été dominée par GMCA avec une victoire solide de 7 à 1 contre Promutuel/Construitech.

Lors du premier match, Mathieu Arsenault (3b-0a) a dès lors donné le ton au Vert du Bar Val-Joli avec son premier but à 0:59 avec l’aide de Jean-François Dutilly (0-3), suivi de Mathieu Viens avec l’apport de Dutilly et Martin Dion (1-1). Seul Mick Couture a déjoué le gardien Éric Roy pour le Rouge de Profusion/Plomberie qui a traîné de l’arrière par un but à chaque période.

Plus agressif avec six pénalités versus une seule pour l’adversaire, le Bar Val-Joli a pris de l’avance au second tiers avec Dion sur des assistances de Dutilly et Viens, suivi du deuxième d’Arsenault avec l’appui de Guillaume Grenache. Le Vert a terminé la dernière manche avec le deuxième de Viens (Jay Champagne et Olivier Nadeau) suivi du tour du chapeau d’Arsenault (Steve Gagnon). Quant au Rouge, Karl Parent (Max Drapeau) a signé un but en deuxième période et Sébastien Dubois (Tyler Jones et Max Drapeau) a fait de même sans pouvoir atteindre le Vert qui a cette fois livré la marchandise au compte de 6-3. Mathieu Arsenault a été le Joueur du Bar La Game.

Deuxième match

Dominant depuis le début du calendrier régulier, le Bleu du GMCA a carrément dominé le Blanc du Promutuel/Construitech qui n’a déjoué qu’une seule fois le gardien Vincent Houde. Malgré l’écart du pointage, Houde a été vigilant, ce qui lui a valu d’être le Joueur du Bar de La Game.

C’est au second tiers que Sam Corriveau, sur une aide de Jason Bachand, a livré le seul but Promutuel/Construitech.

Quant à GMCA, Matthieu Corriveau (2-3) a connu un bon match, ouvrant le match sur des aides de Mike Boersen (0-2) et Ben Bissonnette (3-2), suivi de Mick Morneau (1-2) supporté par Corriveau et Boersen. Bissonnette a aussi livré une bonne joute, particulièrement en deuxième avec deux buts et une passe parmi lesquels Corriveau et Morneau ont appuyé l’offensive. Malgré ses efforts, le cerbère Marc Bissonnette s’est efforcé de protéger son filet, malgré deux autres points au dernier tiers signés par Bissonnette (Corriveau) et Gaby Morneau pour un gain de 7-1 au profit du GMCA.