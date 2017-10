Une fin de saison marquante pour le Nitro

Windsor (RC) – La fin de la saison 2017 du Nitro de l’Association du soccer mineur de Windsor s’est terminée récemment sur une victoire en finale de la Coupe des Grands A. C’est la première fois que le Nitro atteignait cette étape qui lui a valu la bannière des Champions et la médaille d’or qui s’est tenue le dimanche 24 septembre à Sherbrooke.

« La Coupe des Grands A est une compétition annuelle qui oppose les équipes en tête de classement de six régions différentes, dont celle de Soccer Estrie. Pour les équipes U11 A à U16 A, les garçons travaillaient depuis janvier pour consolider leur jeu d’équipe, ce qui a grandement contribué à leur belle saison de 10 victoires, 3 nulles et 1 seule défaite en saison régulière», précise le directeur technique du Nitro, Gérard Robinson.

Quatre autres équipes primées

C’est aussi durant cette fin de semaine que les finales de soccer pour les catégories Locale (L) et A se déroulaient les 23 et 24 septembre à Sherbrooke. Quatre formations représentaient le Nitro en finale avec le U16M L1 (samedi 23 septembre), U14F L1 (samedi); U12M A (dimanche) et U12M L2-1 (dimanche).

« Les 4 équipes ont remporté leur match de finale, remportant du coup la médaille d’or. Il s’agissait d’un doublé pour chacune puisqu’elles ont toutes reçu la bannière des Champions pour avoir terminé la saison au premier rang du classement régulier. Un exploit en soit! Au terme du week-end, les joueurs et joueuses, la médaille d’or au cou, étaient motivés pour la saison prochaine. Nous envisageons de débuter les entraînements dès cet automne afin d’être fins prêt pour le lancement de la saison 2018 en mai prochain », mentionne Catherine Gosselin, adjointe à la direction technique.

Par ailleurs, la fête de fin de saison avait lieu aux terrains de soccer de Windsor avec le match amical entre les enfants et parents. Jeux gonflables, hot-dogs et tirages étaient au rendez-vous.

Au terme de l’année 2017, 350 joueurs et joueuses âgés de 5 ans jusqu’aux adultes ont occupé les terrains du Nitro.