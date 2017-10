Une autre défaite pour le Vert et un gain pour le Rouge

Windsor (RC) – Le Bar Val-Joli a bien débuté le premier match du dimanche 1er octobre jusqu’à ce que Promutuel-Construitech prenne les devants au dernier tiers pour un gain de 8 à 5. Quant à la deuxième partie, Profusion-Plomberie C. Auger a dominé 6 à 3, infligeant un premier revers de GMCA.

Dès la première minute, Stéphan Dion a ouvert le pointage pour Promutuel-Construitech avec l’aide de Jason Bachand (3b-1a). Val-Joli a cependant pris les devants avec le but de Guillaume Grenache (1-1) supporté par Stéphane Morel et Anthony Champagne (0-3), suivi de Mathieu Arsenault (2-0) à l’aide de Champagne. Le Vert a poursuit sur sa lancée en début de deuxième avec le but d’Arsenault et les aides de Grenache et Steve Gagnon, additionné du but de Mathieu Viens (2-0) avec les aides de J.F. Dutilly et Jay Champagne. Cependant, Promutuel-Construitech a égalisé la marque avec les deux buts consécutifs de Sam Corriveau avec les efforts de Pierre Dumas (0-2), Sébastien Letarte (0-3) et Dominic Fredette (1-1) pour ensuite niveler le compte grâce à Bachand sur des aides de Philippe Bergeron et Martin Fredette.

Le Bar Val-Joli a perdu le contrôle en troisième alors que Viens était le seul à frapper à la porte du gardien Marc Bissonnette. Son vis-à-vis, Éric Roy, a été plus occupé face aux deux buts de Bachand et ceux de Fredette et Bergeron pour un gain de 8 à 5 de Promutuel-Construitech.

Deuxième match

Le Profusion-Plomberie C. Auger a eu le meilleur dès la première période avec le but de Mick Couture (1-1) sur une aide de Max Lemieux, suivi d’un second provenant de Karl Parent (2-0) avec les passes de Patrick Ayotte et de Max Drapeau (1-3). Seul Sam Grenache (1-1) a signé un point pour GMCA avec l’apport de Ben Bissonnette (1-1). Le Rouge a pris le contrôle en deuxième avec les buts de Parent, Drapeau et Antoine Nadeau face au gardien Vincent Houde. Bissonnette a été le seul qui a pu tromper le gardien Richard Logan.

Le même scénario s’est produit au dernier tiers avec un seul but provenant Luc Rivard avec l’aide Grenache. Dès lors, le Profusion-Plomberie Auger a été le seul à s’inscrire au dernier tiers avec le dernier de Parent soutenu par Drapeau pour un gain de 6-3.