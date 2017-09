Début du pickleball à Richmond

Richmond – C’est le début de la session d’automne du pickleball intérieur au Centre des loisirs de Richmond. Ceux et celles intéressés à venir essayer ce sport peuvent communiquer avec les responsables pour avoir plus d’informations.

Les activités auront lieu les jours et heures suivants: les mardis et jeudis de 18h30 à 20h30 (Johanne Clément: 819 826-2158); les mercredis matins de 9h30 à 11h30) et les vendredis après-midi de 13h à 16 (Robert Richard: 819 826-6190). La session d’automne a débuté cette semaine; faites vite pendant qu’il reste encore des places! Le coût de 25$ pour l’automne (1er essai gratuit).