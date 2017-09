Première édition du Cours Ton Saint-François

Saint-François (RC) – Le samedi 7 octobre prochain aura lieu la course Cours ton Saint-François. Les coureurs et coureuses de toutes les régions du Québec sont invités à s’inscrire à cette toute nouvelle course en Estrie.

Organisée par le comité des loisirs de Saint-François-Xavier-de-Brompton, en collaboration avec l’école primaire de l’Arc-en-ciel, ainsi qu’avec la Municipalité et autres partenaires, cette course offre des parcours de 5 et 10 kilomètres.

Spécialement pour les 5-12 ans, l’organisation a créé le parcours Gonflable.ca, qui est une course à obstacles avec jeux gonflables, balles de foin et autres éléments. «Les jeunes raffoleront de cette activité et des médailles seront offertes à tous les enfants qui tenteront de compléter ce parcours», prévoit l’agent de développement en loisir, Raymond Pélissier.

La course se déroulera dans de beaux paysages et une atmosphère familiale. D’ailleurs, plusieurs villes et municipalités participent à ce type d’évènement. À Saint-François, les profits seront versés à l’école de l’Arc-en-ciel ainsi qu’au comité des loisirs de la Municipalité.

Inscriptions

Pour s’inscrire, consultez le site de Sport chrono: https://evenements.sportchrono.com/inscritions/cours-ton-st-francois/.

Les coûts sont les suivants, directement par Sport chrono ou sur place le jour même: parcours Gonflable.ca, 10$ pour les 5 à 12 ans (sur place 12$); 5 kilomètres, 20$ (sur place 25$); 10 kilomètres, 25$ (sur place: 30$). Prenez note que les places sont limitées. Pour d’information, communiquez avec M.Pélissier au 819 845-3954, poste229, ou loisirs.saint.francois.xavier@gmail.com/.