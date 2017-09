Le Desjardins-Wild de Windsor transige avec Donnacona

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor a conclu une transaction avec le Mécanarc de Donnacona au cours de la soirée de lundi dernier. Le directeur général, Samuel Meunier, a annoncé qu’Alex Dulude et Pierre-Alexandre Martel s’amènent à Windsor en plus du choix du premier tour du Mécanarc lors du prochain repêchage. En retour, Louis-Charles Hallé prend la route vers la région de Portneuf.

Alex Dulude est un joueur de centre originaire de Carignan au sud de Montréal. Âgé de 22 ans, il a connu une saison de 61 points en 52 matchs avec les Inouk de Granby, dans la LHJAAAQ, en 2015-2016. Il avait marqué 25 buts lors de cette campagne.

«J’ai eu la chance de diriger Alex quand il a joué au niveau midget, d’expliquer Samuel Meunier. Il connaît déjà des joueurs de notre équipe, ce qui est un gros plus. C’est un joueur avec une vision du jeu impressionnante et un coup de patin qui va l’aider à bien tirer son épingle du jeu».

Pour ce qui est de Pierre-Alexandre Martel, il est originaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C’est un jeune défenseur qui est âgé de 21 ans et qui a un fort gabarit avec ses six pieds et quatre pouces pour 225 livres. «C’est un défenseur capable de donner des bons coups d’épaule et de faire des bonnes premières passes. Il aime le jeu robuste», de conclure le directeur général.