Un bon départ pour Promutuel et GMCA

Windsor (RC) – Le premier match de la saison2017-2018 a débuté dimanche soir dernier avec un gain de la Promutuel contre le Bar Val-Joli par la marque de 4 à 3. Par la suite, les points été plus nombreux durant la deuxième partie avec un gain de 7 à 6 de GMCA contre Profusion-Plomberie Auger.

Au départ de la mise en jeu, Dominic Fredette a ouvert la marque sans aide à 12h33 pour Promutuel suivi d’un autre point venant cette fois de Antony Raymond sur une aide Sam Corriveau. Les meneurs ont ensuite ajouté deux autres buts en milieu de période provenant d’Alex Rousseau et de Jayson Bachand avec l’appui de Raymond à 7h33. Le Bar Val-Joli s’est réveillé à 8h34 avec les deux buts de Jean-François Dutilly dont l’un, sur l’aide de Steeve Gagné.

L’équipe s’est rapprochée de nouveau, encore une fois grâce au troisième de Dutilly, mais le brio du gardien Marc «Bizer» Bissonnette lui a valu d’être le titre de joueur du Bar La Game. Son vis-à-vis, Éric Roy a également bien fait malgré la défaite de 4 à 3.

Deuxième match

À la partie suivante, GMCA et Profusion-Plomberie Auger ont partagé les deux premières périodes. GMCA a dès lors forgé une avance d’un point qui a fait la différence avec les buts de Richard Camiré et Ben Bissonnette (deux fois chacun) et celui de Toby Lafrance. Les aides étaient celles de Lafrance, Mathieu Corriveau, Mike Morneau (deux fois) et Dany Larochelle. En deuxième période, Profusion-Plomberie Auger a démarré avec les deux buts de Sébastien Dubois suivi de ceux de Mick Couture et de Karl Parent. Au niveau des aides, Antoine Nadeau (deux fois), Dubois et Max Lemieux ont soutenu l’attaque.

Le dernier tiers a été égale entre les deux équipes. Bissonnette a signé un troisième but à 1h13 avec le support de Corriveau et Morneau, mais Profusion-Auger a répliqué avec Couture avec la passe de Marco Salois à 6:50. Dany Larochelle a signé la victoire avec Lafrance à 7h44 malgré un dernier effort Dubois sur une aide de Couture à 11h46. Vincent Houde et Richard Logan ont chacun protégé leurs filets et le joueur du Bar La Game a été Ben Bissonnette.

Quelques changements

Gagnant de la dernière saison régulière en 2016-2017, le GMCA-Bar Val-Joli a remporté le trophée Dominic-Fontaine par la marque de 3 à 2 en prolongation face à Plomberie C. Auger/St-Gab’s au terme des séries éliminatoires. L’équipe obtenait ainsi la double couronne.

Pour la nouvelle saison, la ligue Industrielle Alliance regroupe maintenant le Bar Val-Joli, GMCA, Profusion-Plomberie Auger et Promutuel.