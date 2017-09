Mathieu Nadeau est acquis par le Desjardins-Wild

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor a récemment transigé avec les Loups de La Tuque et annonce l’acquisition de Mathieu Nadeau en retour de Kevin Carrier.

En dix rencontres avec les Loups la saison dernière, celui que l’on surnomme Shadow a passé 84 minutes au cachot. «Mathieu viendra solidifier notre brigade d’hommes forts, de souligner le directeur général, Samuel Meunier. Il est un vrai guerrier et un gars qui aime donner un show. Il deviendra un des favoris de la foule, j’en suis convaincu.»

Aux séances d’entraînement s’ajoutent les matchs préparatoires, dont celui qui amènera les Maroons de Waterloo au Centre J.A.-Lemay le vendredi 15 septembre, dès 20h30. Une troisième séance suivra le lendemain et le 23 septembre, ce sera au tour du Wild d’être à Waterloo.

Le match d’ouverture aura lieu le vendredi 29 septembre, à 20h30, à l’aréna de Windsor alors que les rivaux régionaux, les Maroons de Waterloo, seront les visiteurs.

Tournoi de balle à Saint-François

La direction de l’équipe du Desjardins-Wild invite les joueurs de balle de toute la région, et même de partout à travers la LHSAAAQ, à participer au tournoi de balle lente qui aura lieu les 22 et 23 septembre à Saint-François-Xavier-de-Brompton. Deux catégories mixtes sont prévues pour ce tournoi: une catégorie mixte compétition et une autre amicale. Contactez Patrick Lefebvre au 819 570-1871, Benoit Lefebvre au 819 678-1833, ou Sylvain Parenteau au 819 570-3987 pour plus de détails.

Surveillez la page Facebook et le site Internet du Desjardins-Wild ainsi que les Actualités L’Étincelle pour d’autres annonces en route vers le début d’une autre saison palpitante.