Une fête réussie sur le terrain du rang 10

Val-Joli (RC) – Voici quelques images du party de balle du 26 août dernier! Cette année, il y avait plus de participants que prévu pour le dîner de hot-dogs et de blé d’Inde. Sur le terrain, de belles joutes de balle-molle se sont déroulées entre les enfants et les parents.

En guise de cadeaux soulignant la fin de la saison estivale, des cartes de joueurs et de joueuses, tout comme celles des équipes de sports professionnels, ont été remises aux jeunes pour leurs constants efforts.

«Nous souhaitons aussi remercier tous les bénévoles, les entraîneurs et Distribution des Cantons (Jonathan Martel Robidoux) pour le don de boissons Bull’s Head lors de cette journée», mentionne Yannick Scrosati, coordonnatrice en loisirs à la Municipalité de Val-Joli.