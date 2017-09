Hommage à Jean-Paul Dubois

Richmond - Les dirigeants de la Ligue de softball de Richmond ont rendu hommage à Jean-Paul « Ti-Genn » Dubois en lui remettant un chandail de son idole, Stan « The Man » Musial des Cardinals de St-Louis. Par ce geste, on voulait souligner son implication dans le softball au cours des 60 dernières années à Richmond, en tant qu’arbitre, marqueur, entraîneur, joueur et plusieurs autres tâches. Un hommage pleinement mérité pour le sympathique octogénaire, partisan avoué des Cardinals au baseball et des Red Wings au hockey !