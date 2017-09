Hockey sénior : retour sur l’intégration de la nouvelle LHSAAAQ

Windsor – Retour sur À l’approche du calendrier régulier de la nouvelle saison de hockey 2017-2018, l’équipe du Desjardins-Wild est maintenant intégrée à une nouvelle ligue. En date du 24 avril dernier, les organisations qui composaient la Ligue sénior A de la Mauricie (LHSAM) se sont retirées de celle-ci en promettant aux amateurs qu’ils ne seraient pas en reste. C’est dans cette optique que la création de la Ligue de hockey sénior AAA du Québec (LHSAAAQ) a été constituée avec le dévoilement de son logo.

C’est suite à plusieurs rencontres que les gouverneurs des organisations ont décidé de s’unir à nouveau pour offrir aux partisans un produit dynamique et robuste. En fait, ce sont les mêmes neuf franchises qui formeront la nouvelle ligue en plus d’y accueillir la dixième franchise, Bécancour.

À l’approche de l’été, la nomination d’un nouveau bureau de direction figurait au sommet de la liste des priorités du groupe. Après avoir rencontré et évalué tous les postulants, la direction de la LHSAAAQ a désigné à la présidence Steve Grimard, ancien propriétaire de la formation de Sherbrooke qui a remporté les honneurs à quelques reprises au sein de la défunte LHSCE.

Les autres postes désignent le registraire Dany Paré, qui a occupé cette fonction à la LHSAM et ancien DG du Bigfoot de Saint-Léonard ; le secrétaire-trésorier Yvan Arel, jusque là président par intérim de la LHR ; le relationniste, statisticien, marqueurs et responsable du site web Pierre Dionne, qui travaillait pour les Prédateurs de Laval dans la LNAH ; le préfet de discipline Francis Gourdeau, ancien gardien de la LHJMQ et de différents circuits semi-professionnels et professionnels, dont la LNAH. Son expérience passée sur la glace sera un atout indéniable pour le groupe.

« Il s’agit d’un grand pas dans la bonne direction. Nous souhaitions reprendre le contrôle de notre ligue, de notre produit. Nous sommes un groupe uni et motivé qui n’a qu’un seul but en tête: offrir un produit compétitif, rapide et robuste qui plaît aux amateurs de hockey senior aux quatre coins Québec. Nous croyons que la nouvelle appellation de la ligue reflète la réalité géographique de notre ligue et la provenance des membres du bureau de direction va dans le même sens », affirme Luc Thibault, représentant des gouverneurs de la LHSAAAQ.

Pour 2017-2018, la ligue regroupe dix formations : le Desjardins-Wild de Windsor, les Maroons de Waterloo, le Big Foot de Saint-Léonard-d’Aston, le Condor de Saint-Cyrille, les Loups de Latuque, la Formule Fitness de Bécancour, le Bellemare de Louiseville, les Sportifs de Joliette, le Mécanarc de Donnacona et Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine.