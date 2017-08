Début Le camp du Wild débute le 1er septembre

Windsor – La saison2017-2018 de la Ligue de hockey senior AAA du Québec approche rapidement et les joueurs du Desjardins-Wild de Windsor sauteront sur la glace du Centre J.-A.-Lemay le 1er septembre pour le début du camp d’entraînement.

L’organisation windsoroise lance une invitation aux joueurs qui aimeraient avoir une chance de montrer leur talent dans le but de faire la prochaine édition du Desjardins-Wild. Les joueurs qui veulent tenter leur chance peuvent rejoindre le directeur général, Samuel Meunier, au 819 674-7870.

Ces joueurs seront invités à la toute première séance d’entraînement au Centre J.-A.-Lemay. L’horaire du camp et des matchs préparatoires est le suivant: le vendredi 1er septembre à 20h30 (1re séance d’entraînement); vendredi 8 septembre à 20h30 (2e séance); vendredi 15 septembre à 20h30 (match préparatoire à Windsor contre Waterloo); samedi 16 septembre (3e séance, heure à confirmer); samedi 23 septembre à 19h30 (match préparatoire à Waterloo).

En route vers le camp, le Desjardins-Wild a effectué deux transactions en quelques heures. La première a été effectuée avec les Maroons avec l’attaquant Cédric Dubé et le robuste Maxime Harnois qui s’amènent en retour de Gabriel Lévesque et un choix de 10e ronde. Le premier a trois points et 25 minutes de pénalité en 13 matchs la saison dernière alors que le second a passé 49 minutes au cachot en sept parties.

Dans la seconde transaction, cette fois avec le Formule Fitness de Bécancour, Alexandre Loignon, Ryan Murphy et Patrice Auger s’amènent avec un choix de cinquième ronde en retour de Jérémy Dupont, Kaven Poulin et Sébastien Bouvier plus un choix de 11etour. Loignon a passé 41 minutes au banc des pénalités en six matchs la saison dernière à Lac-Mégantic. Dans le cas de Murphy, c’est un retour à Windsor où il a amassé 10 points en 19 matchs il y a deux ans. Pour ce qui est d’Auger, il a joué quatre parties la saison dernière avec Lac-Mégantic récoltant deux points.