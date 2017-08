Défi relevé pour le tournoi de balle donnée

Asbestos (SM) - Cette année, 21 équipes, réparties en deux classes, compétitive et récréative, se sont amicalement affrontées lors du traditionnel tournoi de balle donnée du Festival.

De vendredi soir à dimanche, les équipes mixtes ont offert de belles parties aux spectateurs.

René Lachance avoue toutefois avoir eu peur pour le déroulement de la journée du dimanche. Quand il est arrivé sur le terrain Lou Richard dimanche matin, il y a avait un lac au milieu du terrain. Ce terrain a un problème de drainage et la pluie tombée tôt dimanche matin avait fait son œuvre.

«J’ai pu déplacer une partie à l’autre terrain, mais il fallait enlever toute cette eau. Deux amis bénévoles, Keven Bédard et Steve Pelletier ont eu l’idée d’utiliser des shop vac pour évacuer toute cette eau. Les deux pouvaient contenir 60 litres et nous les avons vidées une dizaine de fois chacune!», rapporte-t-il. Après avoir gratté un peu le terrain pour qu’il sèche, les parties ont pu reprendre et ce n’est qu’avec une quinzaine de minutes de retard que le tournoi a pris fin dimanche.

Dans la classe récréative, ce sont les Slyfox 11 qui ont remporté la finale 11 à 4 contre les Leven Green. Dans la classe compétitive, les Rebels de St-Georges ont vaincu l’équipe du Resto Maxime 13 à 8.

«Tout le monde était au rendez-vous, les équipes, les spectateurs et la bonne humeur. Tous semblent avoir apprécié l’ambiance du Festival», conclut l’organisateur.