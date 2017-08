Journée de la famille et fin de saison de la ball-molle

Val-Joli (RC) – Le 26 août prochain au parc des loisirs du rang 10, la Municipalité de Val-Joli invite ses citoyens à célébrer la famille et, par la même occasion, la fin de la saison de la ligue de balle-molle des 5-16 ans. Les joueurs de balle ayant évolué pour les différentes équipes de Val-Joli recevront des prix de participation lors de cette journée festive.

Les citoyens et joueurs de balle sont conviés à partir de 11h pour une épluchette et un dîner hot-dogs ainsi que des jeux gonflables, de l’animation, des joutes de balles et de volley-ball amicales et familiales.

«Joignez-vous à l’équipe municipale du comité des loisirs de Val-Joli et à tous ceux et celles qui célèbrent avec nous, chaque année, la fête de la famille et de la ligue de balle-molle», invite la coordonnatrice des Loisirs, Yannik Scrosati.