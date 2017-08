Retour de Pinard et quelques hommes forts

Windsor – Depuis la fin des vacances de la construction, le Desjardins-Wild de Windsor poursuit ses préparations et annonce des ententes avec quelques hommes forts en vue de la prochaine saison dans la Ligue de hockey senior AAA du Québec (LHSAAAQ). Le directeur général, Samuel Meunier, confirme les retours de Pier-Luc Pinard, Colin Rice, Ghislain Ouellet et Rémi Matarewick.

Pinard a été le joueur le plus pénalisé de l’équipe la saison dernière avec 101 minutes en 14 matchs. Âgé de 25 ans, il revient pour une troisième saison et a soif de victoires. Rice a joué neuf parties avec la formation windsoroise la saison dernière et une dixième avec les Sportifs de Joliette. Apprécié de ses coéquipiers et de l’organisation, le vétéran âgé de 39 ans a passé 62 minutes au cachot. Matarewicz est âgé de 35 ans et a disputé six parties l’an dernier avec le Wild. Il a écopé de 47 minutes de pénalité.

«Nous sommes aussi choyés de compter sur un gars de la région en Ghislain Ouellet qui est très aimé de tous. Un vrai gars d’équipe qui a patiné tout l’été et qui sera prêt pour le début de la saison. Par ailleurs, d’autres nouvelles seront annoncées au cours des prochaines semaines alors que nous poursuivons la préparation de la prochaine saison du Desjardins-Wild», de conclure le directeur général.

En bref

Les gens d’affaires du Val-Saint-François et de Sherbrooke sont invités à appuyer le Desjardins-Wild de différentes façons. Il est possible de pouvoir être un partenaire de l’équipe en achetant un espace publicitaire au Centre J.-A.-Lemay, une loge pour assister aux matchs locaux ou des billets de saison. Différents forfaits sont offerts et on peut se renseigner en communiquant avec Benoit Lefebvre au 819 678-1833.

La direction du club tient à rappeler aux amateurs que les billets de saison seront disponibles dans les prochaines semaines. Pour les billets d’admission générale, le coût pour un match sera de 8$ par personne. Encore une fois, le Wild et la LHSAAAQ offriront du hockey de haut niveau sans vider le portefeuille des amateurs.

Le tournoi de golf de Leucan aura lieu le mercredi 16 août au Club Venise et quelques membres du Desjardins-Wild seront sur place. Les participants pourront gagner des billets de saison avec le concours de lancer de précision. Pour savoir s’il reste de la place pour le tournoi, communiquez avec Leucan-Estrie au 819 563-1909, poste224.