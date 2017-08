Quatre autres ententes chez le Desjardins-Wild de Windsor

Windsor – Encore de bonnes nouvelles pour le Desjardins-Wild de Windsor qui annonce des ententes avec quatre autres joueurs en vue de la prochaine saison. Samuel Collard, Julien Cabana, Carl Lefebvre et Jérôme Anctil se sont entendus avec le club. Le directeur général, Samuel Meunier, a pris le temps de faire un commentaire sur chaque joueur:

• Samuel Collard (5 buts et 12 aides en 16 matchs en 2016-2017). «Nous avons la chance de compter sur l’un des meilleurs patineurs de la ligue. Sa rapidité est légendaire et il saura bien contribuer à notre attaque.»

• Julien Cabana (8 points en 18 matchs et 61 minutes au cachot avec Donnacona et Joliette en 16-17). «C’est un des défenseurs les plus respectés de la ligue. Il est dédié à son équipe et n’a peur de personne. C’est un vrai de vrai qui aime le jeu robuste.»

• Carl Lefebvre (7 buts, 13 passes en 21 matchs avec 74 minutes de pénalité en 2015-2016 à Sherbrooke et Louiseville). «Nous sommes très heureux que Carl se joigne à notre équipe. C’est un gars du coin qui voulait jouer chez nous depuis longtemps. Les partisans vont l’adorer.»

• Jérôme Anctil (13 points en 16 matchs l’an dernier à Lac-Mégantic): «Carl Lefebvre et lui sont inséparables! Ils ont fait la pluie et le beau temps ensemble. Jérôme a un tir du poignet qui se compare à des professionnels. Il s’est entraîné cet été pour arriver prêt pour le début du camp d’entraînement.»

D’autres ententes seront annoncées dans les prochaines semaines en route vers le début du camp d’entraînement et des matchs préparatoires. Le premier match préparatoire aura lieu le vendredi 15 septembre à Windsor, dès 20h30, face à Waterloo.