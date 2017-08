De la balle à son meilleur!

Festival des gourmands (SM) - Le tournoi de balle du Festival des gourmands est un incontournable. Depuis plusieurs années maintenant, le tournoi de baseball est devenu un tournoi de balle donnée rassemblant des équipes d’un peu partout à travers la province.

À la suite de plusieurs commentaires concernant le calibre de jeu des participants et la disparité des équipes, le responsable et organisateur du tournoi René Lachance, a décidé que deux classes seraient effectives dès le début du tournoi.

«L’an dernier, tout le monde jouait dans la même catégorie. Pour que les joueurs aient plus de plaisir, il seront inscrits dans la classe compétition ou la classe récréative. 21 équipes sont inscrites en tout, huit dans la classe compétition et 13 dans la classe récréative», a précisé M. Lachance.

Les règles du tournoi demeurent toutefois inchangées: les équipes doivent être mixtes et neuf hommes et deux femmes doivent être sur le terrain en tout temps.

Participant à bon nombre de tournois, l’organisateur a effectué une présélection des joueurs lorsque c’était possible. Il a par la suite fonctionné par sondage pour placer l’équipe dans la bonne classe.

Le tournoi prendra son envol le vendredi soir dès 19 h pour se poursuivre à 8 h le samedi et le dimanche. Comme par les années passées, les finales se tiendront le dimanche en fin de journée. Les parties auront lieu au Parc Dollard et au terrain Lucien Lou Richard.

Mentionnons pour finir que le tournoi a donné naissance à une belle tradition pour certaines équipes. L’an dernier, des joueurs de Montréal s’étaient rassemblés pour y participer et cette année, ils reviennent avec deux équipes pour participer dans la classe récréative. La cinquantaine de joueurs fait partie de La tournée des chums, une équipe sportive qui amasse des fonds pour différentes causes et organismes. Ces joueurs passionnés ont aimé leur expérience et sont assurément en train de faire du tournoi de balle du Festival une tradition aussi pour eux.