Richmond – Les dirigeants de la ligue de softball de Richmond tiennent à rendre hommage à Jean-Paul « Genn » Dubois pour son implication en tant que marqueur, arbitre, commissaire et partisan depuis la fondation du circuit en 1994.

Amateur de cigares et éternels partisans des Cardinals de St-Louis, notamment du célèbre joueur Stan « The Man Musial », il a tout au long de ses années d’implication dans la ligue été en mesure de transmettre son amour pour le sport du softball pour plusieurs générations de joueurs de Richmond et d’ailleurs.

Il a aussi toujours été un homme respecté pour son professionnalisme dans les différentes tâches dans lesquelles il a œuvré et ses connaissances qu’il a transmises à son entourage au fil des ans. Sa participation aux après-matchs (notamment au « gym») a également toujours été appréciée de tous les joueurs !

Un vrai de vrai comme il ne s’en fait plus… ‘’thanks for the memories” mon Genn ! (texte par Guy « Jos » Marchand)

Remis au terrain de balle de Richmond le 17 août par André Charest, Patrick Lefebvre et le comité de gestion.

Dans un autre ordre d’idées, mentionnons que le Construction Alain Morin ainsi que l’Industrielle Alliance ont très bien débuté les séries éliminatoires de la ligue Timber Mart Couture. Une excellente prestation du lanceur David « WINfield » Paterson pour le CAM qui a menotté pendant 6 manches complètes la puissante attaque des rouges. Du côté du Pub Amigo et de l’IA, nous avons eu droit à un match enlevant qui s’est terminé en faveur des locaux. Un double de 3 points du capitaine Matthieu Corriveau est venu mettre une fin à la partie.