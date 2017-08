Kevin Ladouceur et quelques joueurs de retour

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor ne pouvait pas attendre la fin des vacances de la construction pour du retour de quelques joueurs en vue de la prochaine saison dans la Ligue de hockey senior AAA du Québec. Les dirigeants sont heureux d’annoncer que six joueurs reviendront avec l’équipe du Val-Saint-François, dont le gardien de but Kevin Ladouceur.

Âgé de 28 ans, Ladouceur est un gardien de but qui est très respecté dans le hockey senior québécois. Il a prouvé au fil des ans qu’il pouvait faire face à la musique, dont la saison dernière avec un pourcentage d’efficacité en saison régulière de 0,905 et de 0,902 dans les séries éliminatoires. L’auteur de ces lignes a été témoin à plusieurs reprises des exploits de ce gardien.

« Il est très heureux de revenir avec nous et il a surtout hâte de jouer, d’affirmer le directeur général, Samuel Meunier. Avec tous les mouvements effectués pour améliorer l’équipe, il nous a dit qu’il travaillait fort pour s’entraîner en vue de connaître une bonne saison ».

Le capitaine Denis Desmarais a annoncé qu’il sera de retour cette saison. « Le défenseur âgé de 36 ans est le pilier de notre défensive et un gars de caractère, selon Samuel Meunier. Il est solide dans sa zone et il est le défenseur typique du hockey senior. Avec son expérience et son leadership, il est en mesure de contrôler et de calmer le jeu ». Il a amassé six points en 20 matchs la saison dernière tout en passant 33 minutes au cachot.

Brigade défensive

Le jeune défenseur Anthony Champagne (23 ans) a confirmé son retour avec le Desjardins-Wild. En 12 matchs la saison dernière, il a amassé sept points, incluant trois buts. « Il a su faire sa place dans la brigade défensive en raison de sa mobilité et sa vision. Le Sherbrookois sera un atout encore à notre formation cette saison », d’expliquer M. Meunier.

Un autre défenseur a confirmé son retour. Jordan Bernier, 26 ans, a fait sa marque dans les séries en prenant part à cinq rencontres et en amassant cinq points, dont un but. « Il est un joueur polyvalent et très solide qui peut venir prêter main-forte à l’avant au besoin. Il possède un excellent lancer frappé et nous sommes heureux de le retrouver cette saison », selon le directeur général.

Mathieu Lacasse et Christophe Jutras sont deux autres défenseurs qui reviendront avec la formation cet automne. « On a réussi à sortir Mathieu de la retraite la saison dernière et il nous a offert du très bon hockey, surtout dans les séries. Nous croyons qu’il sera un gros morceau de notre défensive. Pour ce qui est de Christophe, il a un excellent tir des poignets et il a su rebondir d’une blessure la saison dernière. Son expérience et son implication offensive seront des plus pour notre formation », de conclure M. Meunier.

D’autres noms sont à venir en vue de la prochaine saison du Desjardins - Wild de Windsor qui a l’intention de vous offrir du hockey intense et compétitif à un prix qui ne videra pas votre porte-feuille.