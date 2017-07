Les Aigles juniors couronnés champions

Windsor – En début de semaine dernière, la direction des Patriotes de Longueuil se voyait dans l’obligation de mettre fin aux activités de son équipe pour la suite des séries finales de la ligue de crosse junior du Québec. Ayant à la fois des joueurs blessés et absents pour diverses raisons, la partie du 21 juillet prévue en soirée a été annulée, les Patriotes déclarant forfait pour ainsi donner la victoire à Windsor.

En concédant ainsi la victoire aux Aigles qui menaient 2-0 dans cette série 3 de 5, ces derniers étaient déclarés champions des séries éliminatoires de la Ligue de crosse junior du Québec pour une deuxième année consécutive. L’entraîneur des Aigles avouait avoir été très sûr que son équipe se serait mérité sans aucun doute ce titre, mais avouait aussi que ses joueurs et lui étaient déçus de n’avoir pu jouer la suite de la série, notamment pour avoir la chance de se voir couronnés champions avec une victoire devant leurs partisans.

Rappelons que les Aigles juniors ont connu une belle saison de 10 victoires et 2 défaites. Avec leur première position, ils s’étaient automatiquement assurés de passer en grande finale, attendant les résultats des demi-finales entre l’Extrême de Sherbrooke et les Patriotes de Longueuil pour connaître l’identité de leurs adversaires. Après s’être mérité une première victoire au compte de 10-8, les Patriotes ont ensuite baissé pavillon 9-14 aux mains des sherbrookois. Puis, ils avaient gagné 16-9 pour se diriger vers la grande finale.

Les Patriotes ont connu une saison difficile en 2017. Plusieurs de leurs parties prévues au calendrier ont dû être déplacées par manque de joueurs. D’autres ont été disputées avec peu d’effectifs et même avec le prêt de joueurs affiliés de Windsor. La direction de Longueuil espère être en mesure de présenter une équipe plus investie l’an prochain.

Quant aux Aigles, l’équipe devrait être pratiquement la même la saison prochaine. Les vétérans Mathieu Parent, Olivier Morin, Olivier Proulx-Jeanson et Simon Blom se dirigeront vers le circuit senior. Plusieurs joueurs du midget gradueront l’an prochain pour s’ajouter au noyau des joueurs existant. Tous les joueurs et la direction des Aigles juniors désirent remercier leurs commanditaires, la Ville de Windsor et leurs supporteurs qui les ont appuyé et encouragé en 2017.