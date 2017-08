Les Aztèques d’Asbestos dans une vague de changement

Asbestos - Le conseil d’administration du club de hockey senior d’Asbestos est fier d’annoncer en primeur le changement de nom de l’équipe. Grâce à la participation d’un commanditaire majeur, Les Aztèques d’Asbestos s’appelleront dorénavant le Nordik Blades d’Asbestos.

« Nous sommes très heureux du soutien financier majeur que nous apporte l’entreprise locale, sans eux la saison 2017-2018 aurait été beaucoup plus difficile à gérer financièrement» nous mentionne le DG et gardien de but de l’équipe, Yanick Grenier.

Grâce à leur appui, l’équipe portera cette année, de nouveaux chandails aux couleurs de la compagnie. Le dévoilement des nouvelles couleurs se fera lors de la parade annuelle du Festival des Gourmands d’Asbestos. N’oublions pas que si le Nordik Blades peut s’aligner dans la LRH cette année c’est aussi grâce à la participation de plusieurs autres commerces de la région dont : Duclos Assurances, Grayson Transport, Resto Maxime, Brasserie Le Match, ATD Transport, Kenworth ainsi que la générosité d’une quarantaine d’autres entreprises régionales.

Plusieurs joueurs de la région seront de retour cette année dans l’alignement. Le camp d’entraînement débutera en septembre, nous invitons tous les joueurs de la région intéressés à venir tester leur talent à suivre notre page Facebook pour les dates exactes des pratiques. De retour pour une deuxième année consécutive en tant qu’entraîneur-chef, M.Terry Arguin sera à la tête de l’équipe asbestrienne.