Le Desjardins-Wild de Windsor satisfait de son repêchage

Windsor – Le comité hockey du Desjardins-Wild de Windsor était prêt pour cette première séance de repêchage de la nouvelle Ligue de hockey senior ‘AAA’ du Québec le 13 juillet dernier. Ils avaient tous fait leurs devoirs avant que débute cette grande première dans ce qu’on appelait avant la LHSAM.

Avant le repêchage, plusieurs transactions ont eu lieu et les Windsorois ont acquis Jérôme Anctil, Keven Carrier, Raphaël Fournier et Pier-Luc Bouchard, plus le choix de deuxième ronde de l’équipe de Bécancour (l’ancien Turmel de Lac-Mégantic), en retour de Shawn Ouellet, Jimmy Wyatt, Matt Martin et des choix des rondes 2, 9 et 11.

L’imposant Louis-Charles Hallé et le gardien Matthew Murphy ont été acquis des Loups de La Tuque en retour de Pier-David Dufour, Maxime Gervais et des choix des rondes 6 et 10. Le défenseur d’expérience Julien Cabana et l’homme fort Colin Rice ont été acquis des Sportifs de Joliette en plus du choix de quatrième ronde en retour de son choix de deuxième ronde. « Cabana amènera beaucoup d’expérience à notre défensive. À vrai dire, on a tenté d’acquérir ces services l’an passé à la date limite des échanges. Les partisans de Windsor l’aimeront certainement », de mentionner le directeur général Samuel Meunier.

Carl Lefebvre a été acquis par le Wild et a envoyé à Louiseville ses choix de première et cinquième ronde. Âgé de 28 ans, est un joueur d’énergie ayant cumulé 22 points et 82 minutes de pénalité en 25 parties. L’état-major espérait quand même pouvoir sélectionner Samuel Grenache en première ronde, mais il a malheureusement été repêché lors du 4e choix du Condor. « Malheureusement, Saint-Cyrille ne voulait pas échanger leur 4e choix pour que l’on puisse mettre la main sur Sam. Cependant, on croit sincèrement que Carl pourra amener beaucoup plus au Wild », selon Samuel Meunier.

Il aura fallu attendre au troisième tour pour que le Wild sélectionne son premier joueur, le robuste Sandro Sbrocca qui fera un retour avec l’équipe. Le choix de quatrième ronde du Wild a surpris les gens présents au Centre Richard-Lebeau de Saint-Léonard-d’Aston alors que le nom de Dannick Lessard a été prononcé. Le très connu et respecté homme fort viendra à temps partiel soutenir l’équipe de dure à cuire. Il connaît bien Windsor et veut atteindre le nombre de 500 combats.

Au sixième tour, deux joueurs ont été sélectionnés par le Wild. D’abord, un gros attaquant des Panthères de Saint-Jérôme (junior AAA), Antoine Charette, a été choisi suivi quelques minutes plus tard, du défenseur Christopher Lanouette qui a terminé la dernière saison avec les Tigres de Victoriaville dans la LHJMQ.

Enfin, le tout dernier choix de l’équipe windsoroise au onzième tour a été le prolifique attaquant Joël Caron qui a terminé son hockey junior avec les Inouk de Granby la saison dernière. Il a cumulé 403 points et 212 minutes de pénalité dans la LHJAAAQ. Sa priorité est l’Europe pour l’instant.

En bref

Les dirigeants du Desjardins-Wild annoncent l’arrivée de Robert Legault en tant que relationniste et responsable du contenu Internet. Avantageusement connu dans la région et dans le milieu du hockey senior, il a occupé des postes similaires avec le défunt Saint-François de Sherbrooke, le Blizzard de Trois-Rivières, l’ancienne Ligue de hockey senior des Cantons-de-l’Est et l’ancienne LHSAM. Il effectue le même travail avec l’organisation des Cantonniers de Magog dans la Ligue de hockey midget ‘AAA’ du Québec.

Richard Lefebvre demeure un collaborateur de l’équipe. La charge de travail est cependant de plus en plus importante et, en plus avec son travail, il a malheureusement voulu laisser sa place.

Steve Binette s’occupera du volet sécurité et du concours du Lancer chanceux lors des matchs locaux. Il est impliqué depuis longtemps dans le milieu du hockey senior et de la LNAH.

La conférence de presse pour lancer la saison 2017-2018 aura lieu vers le milieu du mois de septembre.

Après les matchs à domicile, des entrevues seront réalisées et diffusées sur la page Facebook de l’équipe avec l’entraîneur Simon Robidas et/ou des joueurs qui ont retenu l’attention lors de la rencontre.