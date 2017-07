Les Aigles séniors champions des séries pour une 3e année

Windsor – Les Aigles séniors ont terminé leur campagne 2017 en remportant les grands honneurs du Circuit québécois de crosse sénior. La troupe de René Kendall a conservé sa fiche parfaite dans la série finale qui les opposait aux Patriotes de Longueuil.

La première partie de cette série 2 de 3 avait lieu le vendredi 14 juillet dernier au Centre Rosanne-Laflamme de Longueuil. Les Aigles ont marqué le premier but de la partie, mais les Patriotes ont pris l’avance en comptant deux buts jusqu’à ce que Xavier Perron égalise la marque trente secondes plus tard. Les Aigles ont ensuite ajouté deux autres buts, pour un score de 4 à 2.

Lors du deuxième tiers, l’offensive windsoroise a très bien joué en marquant 6 buts. La défensive et été menée par le gardien de but Alexandre Massé, qui a continué son excellent travail en accordant qu’un seul but à leur adversaire. En troisième période, Windsor a marqué deux buts alors que l’adversaire ne touchait qu’une fois le fond du filet. La troupe de René Kendall a remporté la première partie par le compte de 12 à 4. Les meilleurs pointeurs dans cette partie pour les Aigles ont été Xavier Perron (6b-1a), Francis Côté (1-3) et Ghyslain Richard (2-1).

De retour à Windsor

Le lendemain, les Aigles étaient de retour à domicile avec la possibilité de terminer la série. Les Patriotes ont inscrit le premier but à 36 secondes et les Aigles ont réussi à égaliser la marque quelques minutes plus tard. Cependant, les locaux ont eux de la difficulté à toucher le fond du filet et les Patriotes ont profité de l’occasion pour marquer trois autres buts. Windsor a réussi à réduire l’écart à deux buts avant la fin de la période avec le but de Kevin Kendall en désavantage numérique.

En deuxième période, les Aigles ont finalement rattrapé leur retard avec deux buts en avantages numériques. Ils ont finalement compté un but de plus pour prendre les devants. L’offensive des Patriotes a été incapable de percer le gardien de but Alexandre Massé dans cette période.

Au troisième tiers, les hôtes ont continué sur leur lancée en comptant six buts versus les deux points des Patriotes. Les Windsorois ont ainsi remporté la série par la marque de 11 à 6. Les meilleurs pointeurs pour les Aigles ont été Kevin Kendall (3-1), Xavier Perron (2-2), Karl Parent (3-0), Ghyslain Richard (2-1) tandis qu’Alexandre Massé récoltait 3 aides.

Les Aigles séniors ont connu une saison parfaite avec 16 victoires contre aucune défaite et remportent le 3e titre de champion du CQCS. Cette saison a été particulière pour les Aigles comme l’a mentionné le capitaine Francis Côté. Les efforts, la discipline et la passion des joueurs leur ont permis de connaitre un tel succès. Les Aigles séniors tiennent à remercier tous les partisans qui sont venus encourager leur équipe cette année, ainsi que leurs commanditaires pour leur précieux soutien financier.