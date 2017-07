Retour de 5 joueurs pour le Wild de Windsor

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor ne chôme vraiment pas en route vers une prochaine saison remplie d’action et de très bon hockey dans la nouvelle Ligue de hockey senior ‘AAA’ du Québec.

Le directeur général, Samuel Meunier, annonçait en date du vendredi 14 juillet le retour de cinq joueurs en vue de la prochaine saison, soit Alexandre Durette, Alexandre Carignan, Alexandre Therrien, Alexandre Paradis et Cody Linteau.

Alexandre Durette a terminé la saison 2016-2017 avec 46 points en 21 matchs, dont 28 buts. Cody Linteau l’a suivi avec 26 points (15 buts) en 19 matchs et Alexandre Carignan n’a pas été en reste avec 31 points (13 buts) en 21 rencontres.

« Tout le monde sait qu’Alexandre Durette est un joueur dominant à travers la ligue. Cody Linteau est un jeune vétéran qui nous apporte de la stabilité et de la profondeur à l’attaque. Pour ce qui est d’Alexandre Carignan, c’est un joueur établi depuis plusieurs années. Il est là depuis les débuts et il a une attitude gagnante dans le vestiaire », de commenter Samuel Meunier.

Alexandre Therrien a disputé 19 rencontres en saison régulière et marqué huit buts en plus de fournir autant de passes. Enfin, pour Alexandre Paradis, on parle d’un joueur qui est capable de se défendre et de créer de l’espace. Il a passé 54 minutes au cachot et amassé cinq points en 16 parties.

« À sa première saison, Alex Therrien nous a impressionnés par sa fougue, son énergie et son intensité. Un bon gars de la place avec nous. Pour Alexandre Paradis, c’est notre Milan Lucic! Il apporte le respect et c’est tout un joueur d’équipe que nous apprécions énormément », de conclure, M. Meunier.

D’autres bonnes nouvelles seront annoncées au cours des prochaines semaines alors que la direction poursuivra la préparation de la prochaine saison du Desjardins-Wild de Windsor.

Les amateurs pourront suivre l’équipe via le site Internet et la page Facebook.

En bref

Les gens d’affaires des régions du Val-Saint-François et de Sherbrooke sont invités à appuyer le Desjardins-Wild de différentes façons. Il est possible de pouvoir être un partenaire de l’équipe en achetant un espace publicitaire au Centre J.A.-Lemay, une loge pour assister aux matchs locaux ou des billets de saison. Différents forfaits sont offerts et on peut se renseigner en communiquant avec Benoit Lefebvre au 819 678-1833.

Nous tenons à rappeler aux amateurs que les billets de saison seront disponibles dans les prochaines semaines. Pour les billets d’admission générale, le coût sera de 8 $ par personne pour chaque match. Encore une fois, le Desjardins-Wild et la LHSAAAQ (Ligue de hockey senior AAA du Québec) offriront du hockey de haut niveau sans vider votre portefeuille.

Source : Robert Legault, relationniste