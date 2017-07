Les Aigles juniors de Windsor à un gain du championnat

Windsor – Samedi dernier s’amorçait la série finale de la Ligue de crosse junior du Québec opposant les Aigles de Windsor aux Patriotes de Longueuil. Cette série 3 de 5 a débuté au centre Lemay en fin d’après-midi.

La partie a mal débuté pour les locaux qui ont vu les visiteurs faire vibrer les cordages en deux occasions dans les premières dix minutes de jeu. Les deux formations ont ensuite compté à tour de rôle pour terminer le premier engagement avec une marque de 4-3 en faveur de Longueuil. Le manège s’est répété lors du second tiers, les deux équipes se permettant de compter tour à tour. Les Patriotes ont profité de punitions décernées en fin de période pour compter à deux reprises en supériorité numérique. Les Aigles se sont retirés au vestiaire avec un désavantage de 6-8.

Lors du troisième vingt, il a fallu attendre à la dixième minute de jeu afin que les Windsorois amorcent une poussée de trois buts en trois minutes. Avec 26 secondes au cadran, Charles Thibodeau a réussi à déjouer le gardien adverse en égalisant la marque à 11-11, obligeant la tenue d’une période supplémentaire de 10 minutes.

Julien Michaud-Létourneau a compté le but vainqueur alors qu’il ne restait que deux secondes au cadran. Dans cette victoire de 12-11 des Aigles, les meilleurs des locaux ont été Julien Michaud-Létourneau (5b-4a), Charles Thibodeau et Julien Trudeau-Perron (2-2) chacun. Martin Charland et Édouard Perron se sont partagés la tâche devant le filet.

Deuxième match

Le dimanche suivant, à midi, les Aigles étaient à Longueuil pour disputer la deuxième partie de cette série. Après une période, la troupe windsoroise menait 6-0. À la période suivante, les visiteurs ont fait vibrer les cordages en quatre occasions dans les douze premières minutes de jeu avant que les Longueuillois ne parviennent à compter pour la première fois de la partie à la onzième minute. La marque était de 12-2 en faveur des Aigles lorsque la sirène s’est fait entendre. La partie s’est arrêtée dès ce moment puisque le gardien adverse, qui ne pouvait compter que sur sept coéquipiers, a dû quitter la rencontre.

Lors de cette deuxième victoire, Mikaël Paradis s’est permis d’amasser six points à sa fiche (4b-2a) pendant que Julien Michaud-Létourneau en ajoutait cinq (4-1) et Julien Trudeau-Perron quatre (3-1). Nicolas Jolin-Saint-Laurent a complété le pointage.

À Windsor vendredi

La troisième rencontre de cette série 3 de 5 sera présentée à 20 h le vendredi 21 juillet au centre J.A. Lemay. La troupe de l’entraîneur Patrick Richard aimerait terminer la saison avec une victoire et ainsi être proclamée championne de la saison régulière et des séries, tout comme les Aigles seniors. Les amateurs sont invités en grand nombre à venir encourager les Aigles juniors vers cette conquête de double championnat.