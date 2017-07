Des nouvelles de la ligue Timber Mart Couture

Canton de Cleveland – Avant d’entamer les séries éliminatoires, le Timber Mart Couture affrontait l’équipe de l’heure de la ligue, l’Industrielle Alliance. Bien que les rouges aient confirmé leur première place au classement de la saison régulière, un bon défi s’imposait face à la troupe des « assurés ».

En fin de sixième manche, avec une mince avance de 5 à 4, Benoit Corriveau avait la lourde tâche de compléter un match complet. Malheureusement, les Matthieu Corriveau, Kobe MVP et Phil Porter ont décidé de tourner la quille pour lancer un sérieux message au champion de la saison régulière et gagner 7-5. Un match qui a été marqué une blessure à Mayou qui a subi selon son propre diagnostique un « charley horse » au talon. Nous souhaitons aussi un prompt rétablissement à notre officiel au marbre, Mario Kellogg, qui a reçu une rapide sur la main gauche. Chanceux dans sa malchance, c’était seulement la rapide de Gabriel Bourgeois!

Dans la deuxième partie, le Pub Amigo recevait le Construction Alain Morin dans un match qui ne pouvait absolument rien changer au classement final. Les 3 premières manches ont été très serrées entre ces deux équipes de bas-fonds. Il y a eu des coups sûrs opportunistes, des beaux jeux défensifs et surtout une bonne prestation du lanceur partant Sean Boersen.

En début de 4e manche, c’est Ryan Murphy avec un circuit et Patrick Lefebvre avec un triple de trois points qui relançaient l’espoir du Pub Amigo de finalement sortir de leur léthargie. Finalement, se fût une victoire facile des bleus au compte de 10-5. Le jeu du match revient à Rollin Molina qui, après être parti du deuxième but sur une erreur à l’avant-champ, décida d’ouvrir les valves et poursuivre sa course jusqu’au marbre. Après un saut de l’ange pour éviter la balle et le receveur étoile, la gravité se mit de la partie pour confirmer le retrait!

Le Construction Alain Morin attend avec impatience les deux semaines de la construction pour refaire le plein d’énergie. Dans les autres nouvelles, plusieurs rumeurs portent à croire le retour à l’alignement de Delino Lyrette qui est incommodé par la grippe depuis 8 matchs.