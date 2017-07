Fin de saison régulière et séries éliminatoires à la crosse mineure

Windsor – Les quatre équipes de l’Association de crosse mineure de Windsor étaient en action au centre Lemay le lundi 26 juin. Les Aigles novices ont baissé pavillon 3-11 face au Hockey Experts de Sherbrooke. William Morin, Wilhem Auger et Alexy Léveillée ont compté pour les Aigles. Le Hockey Experts de Sherbrooke au pee-wee a vaincu les Aigles 13-2. Les filets de Windsor sont venus des bâtons de Cole Mastine et Guillaume Morneau. Les Aigles midgets se sont fait blanchir 0-4 par l’Express de Coaticook. Pour leur part, les Aigles féminins se sont mérité une victoire de 1-0 sur l’Express de Coaticook grâce au filet de Marie-Pier Richard.

Le mercredi 28 juin, les Aigles midgets rendaient visite à l’Inspectech de Sherbrooke qui a gagné 4-2. Le lendemain 29 juin, les Aigles pee-wee se sont inclinés 0-11 face au Dentavie à Sherbrooke.

Le lundi 3 juillet, deux parties étaient présentées à Windsor. Les Aigles midgets ont eu le meilleur 4-0 sur les Enduits acryliques Eugène Cloutier de Sherbrooke. Les compteurs ont été Gabriel Morneau (2), Nathan Girard et Galaad Fowler-Ravary. Les Aigles féminins ont subi un revers de 1-2 face au Dentavie de Sherbrooke. L’unique filet des Aigles a été compté par Maïka Fowler-Ravary. L’équipe féminine s’est rendue à Coaticook mercredi en soirée et a de nouveau connu la défaite, cette fois 3-5 face à l’Express. Jeudi soir à Sherbrooke, les Aigles novices ont affronté l’équipe de l’endroit et ont connu une défaite de 1-10.

À l’étape de séries

Les dernières parties de la saison régulière se sont disputées cette semaine. Contrairement à ce qui avait été annoncé en début de saison, des séries se tiendront de nouveau cette année entre les équipes des trois associations de crosse mineure de l’Estrie. Il avait été prévu que toutes les équipes participeraient au tournoi de Sherbrooke, mais ce dernier n’a pas eu lieu faute d’inscriptions d’équipes de l’extérieur. Les directions locales ont donc décidé d’organiser des séries pour leurs équipes.

Contrairement aux années passées, plutôt de se dérouler sur une fin de semaine, les parties seront présentées du lundi au jeudi à Windsor et Sherbrooke. Le calendrier devrait être connu sous peu. Les intéressés pourront le consulter à la fin de la semaine sur le Facebook de l’association de crosse mineure et sur le site internet au www.aigleswindsor.com. Il n’y aura aucuns frais d’entrée pour assister à toutes ces parties.