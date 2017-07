Les nouvelles de la ligue de softball Timber Mart Couture

Richmond – Pour débuter le programme et en l’honneur du 150e anniversaire du Canada, la ligue du Timber Mart Couture eut la chance d’entendre l’interprétation de l’hymne national par nulle autre que Margot Lirette, future candidate à la Voix.

Lors du premier duel, l’Industrielle Alliance a su briser une égalité de 4 à 4 après 3 manches de jeu pour se sauver vers une victoire facile de 12 à 4. Cette victoire fut acquise après une bonne prestation sur la butte du grand rouquin, des flèches dévastatrices et surtout la défensive très poreuse du Construction Alain Morin qui a subi une première défaite en 5 matchs.

Le Timber Mart Couture affrontait le Pub Amigo dans la deuxième moitié de cette soirée pluvieuse. Après une première manche de 4 points et une défensive solide du Timber Mart Couture, les « Amigos » et leur offensive en panne sèche ont subi un revers de 7-2. Suite à une cinquième défaite en ligne et deux petites canettes de Molson Canadian, le gérant du club a promis une victoire à ses partisans pour le prochain match.

Sur la butte

• Gabriel Bourgeois a récolté sa troisième victoire de la saison en accordant seulement 5 coups sûrs en 5 manches de travail.

• C’était une deuxième victoire et un match complet de 6 coups sûrs pour Benoit « le gaucher » Corriveau.

Les étoiles à la plaque

Matthieu Corriveau a terminé 4 en 4, 2pp et 3pc ; Benjamin Norris, 2 en 3, et 3pp ; Mike Boersen, 2 en 3 et 2pp ; Marc-Alexandre Fonda, 2-3 et 1pc.