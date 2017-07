Les Aigles séniors champions de la saison régulière

Windsor – Le 30 juin dernier, les Aigles séniors recevaient les Patriotes de Longueuil pour leur dernière partie de la saison régulière. Une victoire permettait aux Aigles de compléter leur saison parfaite.

Ce sont les Windsorois qui ont ouvert la marque en première période, puis les Patriotes ont ensuite égalisé la marque en avantage numérique. Les Aigles ont ensuite marqué quatre buts sans réplique, dont trois en désavantage numérique. Après le premier tiers, les Aigles menaient 6 à 3.

La deuxième période a été plus tranquille offensivement pour les deux équipes. Les hôtes ont touché deux fois le fond du filet, n’accordant qu’un seul but à leurs adversaires. Les Aigles étaient à court d’un homme au début du troisième tiers, ce qui ne les a pas empêchés de marquer trois autres buts. Les Patriotes ont fait bouger les cordages en avantage numérique, mais les Windosorois ont marqué deux fois avant la fin de la période pour l’emporter 13 à 5. Les meilleurs pointeurs pour les Aigles ont été Kenvin Kendall (2b-5a), Xavier Perron (5-1) et Richard Logan (2b-3p).

Bilan de fin de saison

Les Aigles ont terminé au premier rang du Circuit québécois de crosse senior avec une saison parfaite de 12 victoires. La troupe de René Kendall a dominé cette saison et sur les 10 meilleurs pointeurs de la ligue, 6 étaient des Aigles. En plus de l’apport des vétérans Francis Côté, Alex Kendall, Ghyslain Richard et David Massé, le nouveau venu Xavier Perron et la recrue Kevin Kendall ont ajouté de la profondeur à l’attaque.

Les Windsorois sont aussi l’équipe qui a accordé le moins de buts durant la campagne 2017. La solide défensive composée de Jean-Philippe Bachand-Leblanc, Benoit Leblanc, Jérémie Bergeron et plusieurs autres a très bien épaulé le duo de gardien Alexandre Massé et la recrue Félix Turgeon. Les deux gardiens trônent d’ailleurs au sommet des statistiques de la ligue.

Séries éliminatoires

Les Aigles séniors amorcent leurs séries éliminatoires en confiance. Ils affronteront en première ronde l’Ahki’wahcha’ de Wendake. La première partie du deux de trois sera disputée à Québec le samedi 8 juillet à compter de 20 h. La seconde sera jouée le lendemain au Centre Lemay de Windsor à partir de 13 h.