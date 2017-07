Tour CIBC : des cyclistes feront halte à Stoke et Windsor

Val-Saint-François (RC) – Le 22e Tour CIBC Charles-Bruneau rassemblera cette année plus d’une trentaine de cyclistes du parcours de l’Espoir en partance de Saint-Georges-de-Beauce, dont Pierre Bruneau, chef d’antenne au réseau TVA et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau et Paul Doucet, comédien et porte-parole du parcours de l’Espoir.

Le groupe s’arrêtera au Centre communautaire de Stoke le mercredi 5 juillet, entre 12 h 28 et 13 h 28. Il sera accompagné de l’héroïne du parcours, Laurence Payette, 9 ans, qui est survivante d’une leucémie lymphoblastique aiguë. Après deux années de chimiothérapie et quelques complications, il y a maintenant deux ans que l’enfant est en rémission.

Également sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François, des cyclistes de l’un des sept parcours feront une courte halte à Windsor dans le stationnement du Général Marché rue Principale le 6 juillet, entre 10 h et 11h. Prenez note que l’horaire de ces deux arrêts peuvent être sujet à des changements en cas d’une contrainte inévitable.

Quelque 600 cyclistes prendront le départ du 4 au 7 juillet pour rouler entre 50 et 600 km sur l’un des sept parcours. L’objectif collectif est d’amasser plus de 3 millions de dollars pour le financement de projets dédiés à l’oncologie pédiatrique.