Richmond – Le jeudi de la Saint-Jean, la ligue de softball Timber Mart Couture entamait son 8e programme de la saison. Le premier match mettait en vedette le Construction Alain Morin et le Pub Amigo. Après un lent départ, les locaux ont pris les devants en 3e manche avec deux circuits back-to-back de Brent et Tristan Paterson. La dernière situation de ce genre remonte aux bonnes vieilles années de King et Peluche! Après avoir laissé plusieurs coureurs sur les sentiers, le Pub Amigo a dû s’avouer vaincu et ainsi subir une défaite de 8 à 7.

L’équipe en était à sa quatrième défaite consécutive. Dave Paterson a mérité la victoire tandis que Ryan Murphy subissait la défaite. Du côté des perdants, soulignons les bonnes performances à l’attaque de Ian Levasseur (2/3) et Mark Murphy (2/3).

Dans l’autre partie, le vétéran André Charest du Timber Mart Couture affrontait le lanceur recru Philippe Dubois de l’Industrielle Alliance. Après 2 manches et demi, l’Industrielle menait 5-0 et se dirigeait vers une victoire facile. Cependant, c’est bien mal connaître la puissante attaque des rouges! Le haut de l’attaque a pris les choses en main pour revenir de l’arrière et l’emporter in extremis 7 à 6.

Les meilleures à l’attaque pour les gagnants ont été Jean-Marc Dubois (3-4) et Réal Couture (2-3). Pour les perdants, Anik Kendall (2-3) et Matthieu Corriveau (3-4) ont mené l’attaque des gris. André Charest récolte la victoire et Gabriel Bourgeois subit la défaite. Mentionnons que nous sommes toujours à la recherche de la balle du match…

Après 8 programmes, le classement se lit comme suit : Timber Mart Couture (5-3), Construction Alain Morin (4-3-1), Industrielle Alliance (3-4-1) et Pub Amigo (3-5).