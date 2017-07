Les pompiers de Richmond au Défi Gratte-ciel

Richmond - C’est le 2 juin dernier qu’a eu lieu l’ascension des 1125 marches de la Tour de la Bourse de Montréal, par une équipe de pompiers de Richmond.

Vêtus de leur habit de combat que ces pompiers ont démontré leur soutien aux enfants atteints de dystrophie musculaire. Grâce à leur détermination, leur courage et leur persévérance, ils ont relevé le Défi Gratte-ciel 2017, non sans peine et misère, mais avec une grande fierté.

L’équipe des pompiers de Richmond voudrait remercier leurs commanditaires : Produits Hévéa, Toyota Richmond, Groupe Kerr, Excavation Richmond, AMF Canada, Bull’s Head, la Ville de Richmond et Exo-S.

Merci aussi à tous ceux et celles qui ont donné ou qui ont participé au souper spaghetti du 29 avril dernier. Tous ces généreux dons ont permis de remettre la somme de 2035$ à la fondation dystrophie musculaire Canada.

Finalement, un énorme merci et une bonne dose d’amour et de courage pour Zacharie et Jeremie, 2 frères, tous deux atteints de cette maladie, mais avant tout, de fiers ambassadeurs et une source de motivation inestimable.

C’est un rendez-vous pour le Défi Gratte-ciel 2018!