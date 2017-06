Nouvelle image à la crosse mineure de Windsor

Windsor – En visite au centre Julien-Ducharme le 5 juin dernier, l’équipe féminine des Aigles a signé une victoire de 2-1 face au Dentavie de Sherbrooke. Le mercredi suivant à Coaticook, les filles ont de nouveau ajouté deux points à leur fiche en se méritant une victoire de 2-1 face à l’Express.

Le jeudi 8 juin, les Aigles novice et pee-wee se rendaient à Sherbrooke. Le novice a subi un revers de 9 à 0 et le pee-wee a pour sa part concédé la victoire 12-1 face aux deux formations du Hockey Expert.

Les équipes novice et midget participaient au jamboree de Sherbrooke samedi dernier. Le novice s’est incliné trois fois en autant de rencontres perdant 11-1 face aux Patriotes 1 de Longueuil, 14-2 contre Roussillon et 6-0 aux mains des Patriotes 2.

Les Aigles midgets ont connu une fiche de .500. Ils ont d’abord vaincu Roussillon 7-2 lors de leur premier match. Gabriel Morneau a réussi un truc du chapeau dans cette partie en plus d’amasser deux aides. Les autres filets sont venus des bâtons de Nathan Girard (2b-a1), Galaad Fowler-Ravary (1-1) et Raphaël Raymond (1-0). À leur deuxième partie, ils ont subi une défaite de 7-2 face aux Patriotes de Longueuil. Les deux filets windsorois ont été l’œuvre de Gabriel Morneau.

Nouvelle image

Lundi dernier, les amateurs ont pu voir les équipes portant leurs nouveaux chandails qui arborent un nouveau logo. Après presque 15 ans d’existence, l’uniforme des Aigles avait perdu de son lustre et était passablement usé. Les mêmes couleurs sont toujours présentes (l’or et le noir), mais le design du chandail est plus représentatif des Aigles alors que les manches sont imprimés de plumes faisant office d’ailes.

L’ancien logo de l’aigle au sortir de l’œuf (représentant le début de la crosse) a lui aussi été changé. Maintenant, on retrouve la tête d’un aigle pygargue.

Malheureusement, les résultats des parties disputées à Windsor n’étaient pas connus au moment de mettre sous presse.

Défis des Patriotes

En fin de semaine, soit les 16, 17 et 18 juin, les équipes novice, pee-wee et midget de l’Association de crosse mineure de Windsor participeront au challenge des Patriotes de Longueuil disputé dans plusieurs arénas de l’endroit. Les trois équipes de Windsor seront en action dès vendredi soir. Elles sont toutes assurées de jouer trois parties. Les résultats seront disponibles au challengepatriotes.com. Deux parties seront disputées au centre Lemay le lundi 19 juin prochain. À 19 h, les Aigles midgets recevront l’Inspectech de Sherbrooke alors qu’à 20 h, les Aigles féminins seront les hôtes du Dentavie du même endroit. Bienvenue aux amateurs !