La saison de la balle a pris son envol à Asbestos

Asbestos (SM) - Des équipes de softball de Québec, Rive Sud, Victoriaville, Warwick et bien sûr d’Asbestos participeront se donnent rendez-vous à Asbestos 16-17-18 juin prochain pour participer au deuxième tournoi du Circuit Challenge C du Centre du Québec.

Le tournoi débutera par la présentation de trois parties le vendredi soir. Neuf autres matchs seront par la suite disputés le samedi et les rondes éliminatoires se tiendront durant la journée du dimanche.

Mentionnons également que la première tranche du Challenge C du Centre du Québec a eu lieu les 26 et 27 mai à Victoriaville et que c’est l’équipe du Moulin 7 d’Asbestos qui a remporté les honneurs. En effet, celle-ci a défait les Cubs de Victoriaville 3-2 en grande finale. Mais pour y arriver, l’équipe d’Asbestos a du combler un déficit de 0-7 contre les Generals de Warwick lors du match de demi-finale. L’équipe a finalement remporté la partie 9 à 8 grâce à un circuit en fin de 5e manche. En ronde préliminaire, le Moulin 7 avait été parfait avec des victoires de 8-0 contre les Expos de Victoriaville, de 5-3 contre Rive Sud et de 5-0 contre les Cubs de Victoriaville.