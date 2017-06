Un jeune de Wotton repêché dans la LHJMQ

Wotton (SM) - Le 3 juin dernier, le gardien de but William Grimard a été le premier joueur de la région appelé lors du repêchage annuel de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

William joue au hockey depuis l’âge de 4 ans.

«Dans ma famille, ils étaient déjà des mordus de hockey et cela m’a grandement influencé. J’adore ce sport par sa beauté à voir et à jouer et aussi l’adrénaline que je ressens lorsque je mets les pieds sur la glace!», affirme le jeune gardien.

William évoluait avec les Estacades de Trois-Rivières, tout en suivant un programme de sports-études à l’Académie les Estacades lui permettant de demeurer sur les bancs d’école tout en pratiquant son sport. L’hiver, il est sur la glace quatre fois par semaine et complète son programme d’entraînement par deux séances de gym. Durant l’été, il est au gym quatre à cinq fois par semaine et saute sur la glace une fois semaine.

C’est avec fébrilité qu’il s’est rendu aux séances de repêchage de la LHJMQ.

«Je ne m’étais pas fait d’attentes, car c’est lorsque tu t’en fais qu’il y a des déceptions par la suite. Pour moi, l’équipe qui me repêchait me donnerait une chance. Je suis très heureux de faire maintenant partie de l’organisation de l’Océanic de Rimouski», ajoute le jeune joueur nommé au quatrième tour. Il se trouve choyé et honoré de rejoindre les rangs d’une franchise qui a développé de très grands joueurs tels que Sidney Crosby et Vincent Lecavalier.

«Si je perce la formation basse laurentienne l’année prochaine, je vais devoir aller en pension à Rimouski. Côté école, je vais devoir le faire à distance via l’Académie les Estacades. Dans les 5 prochaines années, je souhaite m’établir dans la LHJMQ. Et j’espère faire carrière dans le hockey et peut-être même me rendre dans la LNH, si je mets tous les efforts qu’il faut pour y parvenir», conclut William Grimard.