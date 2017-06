Deux jeunes participent au Championnat d’arts martiaux Est-Canadien

MRC des Sources (SM) - Les Écoles de karaté des sources participaient au Championnat d’arts martiaux est-Canadien de Koshiki qui se tenait à Sherbrooke à la fin du mois de mai.

Deux étudiants ainsi que leur instructrice ont pris part à cette compétition organisée par Renshi Larry Foisy. «Cette compétition annuelle présente la performance des participants en katas et katas d’arme (enchaînements de mouvements codifiés contre des adversaires imaginaires) en plus des combats Koshiki entre 2 karatékas dans un combat plein contact avec protections», a expliqué Sempaï Emanuelle Cassan.

Karl Brouillard (13 ans) et Florance Brouillard (11 ans), originaire de Saint-Georges-De-Windsor, ont présenté leurs Kihons et participé aux combats Koshiki lors de l’événement qui accueillait plus de 225 participants de tous les âges et de tous les niveaux. Et même s’ils ne sont pas montés sur le podium, ils sont retournés chez eux avec un bagage rempli d’expérience et de motivation.

Leur instructrice, Sempaï Emanuelle Cassan, a obtenu la 4e place en kata d’arme et la 3e place en kata main nue.